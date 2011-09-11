-Erdoğan ve Abbas Kahire'de görüşecek KAHİRE (A.A) - 11.09.2011 - Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın, 3 günlük resmi bir gezi için 12 Eylül Pazartesi günü geleceği Kahire'de, aynı tarihte Mısır'a resmi ziyarete bulunacak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Filistin'in Kahire Büyükelçisi Bereket el Farra, yazılı açıklamasında, Abbas ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'de bir araya geleceklerini belirtti. Farra, Abbas'ın Mısır ziyaretinde, Filistin'deki genel durum ve Filistin'in BM'ye yapacağı devlet olarak tanınma başvurusu için destek konularının ön plana çıkacağını vurguladı. Bereket el Farra, söz konusu ziyarete Abbas'ın, Mısır Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, El Ezher Şeyhi Ahmet Tayyip, Mısır Kıpti Patriği Baba Şenuda ve Avrupa Birliği'nden Catherine Ashton ile de bir araya geleceğini kaydetti.