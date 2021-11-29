Erdoğan vatandaşlara seslendi: Felaket tellallarına kulak asmadan hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Ayancık Terminal Köprüsü’nün Açılış Töreni’ne video mesaj gönderdi. "Son 19 yılda millete verdiği tüm sözleri tutan bir kadro olarak inşallah bundan sonra da insanımıza mahcup olmayacağız" diyen Erdoğan, "Başkaları ülkelerin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop’la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta verip nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın videoda açıklamaları şöyle:

“Bu sene dünyanın farklı yerlerinden olduğu gibi ülkemizde de yıkımlara can ve mal kayıplarına sebep olan tabii afetler yaşandı. Bir taraftan Koronavirüs salgınıyla mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da yangın sel felaketleriyle mücadele ettik. Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Amerika’dan Avrupa’dan çok daha hızlı çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması zararların tazmini ve afet bölgelerin yeniden ayağa kaldırılması için gereken çabayı gösterdik.

Sel felaketinden sonra yaptığımız ziyaretlerde milletimize yıkılanın yerine daha güzelini ve sağlamını yapacağımıza dair söz vermiştik. İşte Sinop’ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 11 Ağustos’ta yaşanan selde ilimizdeki 564 km uzunluğundaki yol ağımızın 54 kilometresinde hasar oluşmuştu. Ayancık- Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinde bulunan terminal ve Şevk Şentürk Köprüleri de yıkılmıştı. Bu tablo karşısında yol açma teressübat temizleme çalışmaları için hemen 195 adet iş makinesi ve 219 personeli bölgeye sevk ettik. Geçici köprüler yapmak suretiyle tüm güzergahlarda oluşan tahribatları gidererek ilimiz genelinde güvenli ulaşım sağlanabilmesini sağladık. Ardından ikisu-Ayancık arası Türkeli-Ayancık arası, Yeni Konak-Erfelek arası, Ayancık-Yenikonak arası kesimlerde oluşan sel hasarların giderilmesi için yapım ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık. 4 açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki terminal köprüsünü 80 gün gibi rekor bir sürede tamamlayarak bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla aralık ve mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz.

Son 19 yılda millete verdiği tüm sözleri tutan bir kadro olarak inşallah bundan sonra da insanımıza mahcup olmayacağız. Başkaları ülkelerin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop’la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz.. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum. Bu güne kadar nasıl sırt sırta verip nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz."