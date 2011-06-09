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ERDOĞAN VATAN'DAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A)

09 Haziran 2011 16:34

-ERDOĞAN VATAN'DAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yayımlanan bir haberde ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' gerekçesiyle açtığı davada, Vatan gazetesinden, 6 bin lira manevi tazminat kazandı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bozma kararının ardından, Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasına, Başbakan Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Vatan gazetesinin avukatı Gaye Çifci katıldı. Avukat Sevencan, Yargıtayın bozma kararına uyulmasını, avukat Çifci ise mahkemenin önceki kararında direnmesini talep etti. Yargıç Ahmet Tevfik Erginbay, ara kararında, Yargıtayın bozma kararına uyulmasını kararlaştırarak, duruşmaya devam etti. Avukat Sevencan, davanın kabul edilmesini talep ederken, avukat Çifci davanın reddine karar verilmesini istedi. Yargıç Erginbay, davayı kısmen kabul ederek, gazetenin, Başbakan Erdoğan'a yasal faiziyle birlikte 6 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Dava dilekçesinde, Vatan gazetesinde, 11 Eylül 2008 tarihinde yayımlanan ''Ergun Poyraz'ın Son Kitabı Sansürlendi'' başlıklı haberde, Başbakan Erdoğan'ın ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, gazeteden, yasal faiziyle birlikte 10 bin lira manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.

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