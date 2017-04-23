Erdoğan: Varsın diktatör desinler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlara (zalimler) karşı sesimizi yükselttiğimiz için birileri ne diyor? 'Diktatör' diyor. Varsın desinler, biz sesimizi yükseltmeye bunlara karşı devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kutlu Doğum Programı'ndaki konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kutlu doğumun hepimiz için silkinişe ve yeniden dirilişe neden olmasını diliyorum.

O, israfı sevmediği için cimriliği de sevmezdi. O, insanların en merhametlisiydi.

Büyüklerin yol açtığı savaşların faturası çocuklara ödetilmemeli.

Suriye'de katledilen 1 milyona yakın masumun sesine kulak vermeyen Müslüman, Peygamberimizin tavsiyelerinden hangisine uyduğunu kabul edebilir?

Varsın 'diktatör' desinler, biz zalimlere karşı sesimizi yükselteceğiz. Bölgemizin her köşesinde oluk oluk Müslüman kanı akarken hakkı söylemezsek sorumluyuz.

Müslümanlar arasında zehirli nifak sarmaşıkları kol geziyorsa bunun sorumlusu biziz. Arakan, Türkistan, Keşmir ve Afrika'nın birçok yerinde yaşanan görüntüler utanç kaynağıdır. Suriye ve Irak'ta yaşanan müslümanın müslümana zulmüdür. İslam dünyasının yaşananlara sessizliği üzüntü verici. Filistin meselesinin sürmesinin en önemli sebebi Müslümanların kendi aralarındaki çekişmeler değil midir?

"Niyetimiz ortada"



Eksiğimiz olabilir ama niyetimiz, yaptıklarımız ve yapmaya çalıştıklarımız ortadadır. Peygamber Efendimiz döneminde müslümanlar bir avuçtu ama bulundukları yerler güven toplumuydu. Müslümanların devlet yönetiminden ekonomiye kadar geniş müktesabatları vardır.

"Bize düşen ahitleşmektir"

Hepimiz menfaatin değil, merhametin, ayrışmanın değil, dayanışmanın mücadelesini vermeliyiz. İslam dünyası izzetini, güvenini nerede kaybettiyse orada aramak ve bulmak zorundadır. Dinin sahibi Allah’tır ama izzetlerini korumak Müslümanların görevidir. Bize düşen ahitleşmektir.

İdrak etmekte olduğumuz Kutlu Doğum Haftası'nın hepimiz için manevi silkinişe ve yeniden dirilişe vesile olmasını Mevla'dan niyaz ediyorum.