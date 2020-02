Erdoğan, Varna'da "Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz" dedi; AB'ye vize serbestisi çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada “Türkiye'nin hâlâ aday ülke olmanın ötesinde gelebildiği bir nokta yok” hatırlatmasında bulunarak “Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umduklarını” belirtti. Vize serbestisi konusunda da AB ülkelerine çağrıda bulunan Erdoğan, “AB, bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB'ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında söz alan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise “AB ve Türkiye aradaki farklılıklara değinerek büyük hata yapıyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Junker taraflara ortak noktalara odaklanmaları çağrısında bulundu.

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Liderler Euxinograd Sarayı'nda 2 saat 20 dakika süren toplantının ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

“Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına başlanması konusundaki beklentimizi de dile getirdik. Bu tür teknik konuları siyasetin meselesi haline getirmemeliyiz." dedi.

''Türkiye-AB Zirvesi vesilesi ile Varna'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Varna'da Avrupa Birliği kurum liderleri ile tekrar bir araya geldik. AB ile önceki görüşmelerde atılacak adımları tespit etmiştik. Türkiye'nin düzensiz göç başta olmak üzere sorumluluklarını yerine getirdiği malumdur. Zorlu dönemi geride bırakmayı umuyoruz. Ülkemizdeki Suriyeliler için bu adım çok daha rahatlatıcı olacaktır. AB'nin bu ilgisi mültecileri rahatlatacaği gibi bizimde çalışmalarımızı hızlandıracaktır.''

"Terörle mücadele gibi hassas konularda güçlü destek bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröre karşı operasyonlarımız, sadece kendimizin ve Suriyelilerin güvenliğine değil, Avrupa'nın da güvenliğine katkı sağlamaktır. Biz, artık terörle mücadele gibi hassas konularda afaki ve haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz." dedi.

Vize serbestisi

Erdoğan, AB ülkelerine vize serbestisi ile ilgili olarak, "Vize serbestisi için bir an önce adım atılmalı. Bununla ilgili çalışma kağıdımız şubat ayı başında AB Komisyonu'na sunulmuştu. AB tarafına çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini de söyledik. AB, bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB'ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, küresel bir güç olma iddiasındaki Avrupa'nın, Türkiye'yi genişleme politikalarının dışına itmesinin vahim bir hata olacağını söyledi.

"Somut adımlar atılmalı"

AB ile Türkiye arasındaki güvenin yeniden tesisi için atılan bugünkü zirvenin önemine değinen Erdoğan, atılan bu adımın yeterli olmadığı, somut adımların atılmasının gerektiğini belirtti.

"Türkiye bölgede kilit aktör"

Erdoğan şöyle devam etti:

''Türkiye bölgede kilit aktör, genç nüfusa sahip dinamik bir ülkedir. Görüş ve beklentilerimizi AB tarafına yazılı bir şekilde bugün ilettik. AB ile aramızdaki güvenin yeniden tesisinin ilk adımını bugün burada attığımızı umuyoruz. Bu adımı attık demek yetersiz somut olarak atmak gerekiyor. Gelin işbirliğimizi derinleştirelim.''

Kıbrıs meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak, adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin eşit olarak dahil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir." dedi.

Erdoğan'dan AB ülkelerine çağrı

AB ülkelerine seslenen Erdoğan, "Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin, Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim. Afrin'de insanlar yavaş yavaş topraklarına dönüyor. Hedefimiz teröristleri bölgeden temizlemek. Stratejik ortakların teröre desteği manidar.'' dedi.

"Terörden temizlenene kadar devam edecek"

Erdoğan, "Şu anda topraklarını terk etmiş bulunan bölgedeki insanlar yavaş yavaş tekrar topraklarına dönmeye de başlamışlardır. Buradaki hedefimiz, bu teröristleri bölgeden temizlemektir. Bu teröristlerin şu anda sahip oldukları imkanlar ne yazık ki bizim stratejik ortaklarımızın bunlara temin ettikleri silah ve mühimmatlardan oluşmaktadır. Bunlarla ilgili de bütün flash bellekler, flash diskler elimizde mevcut, hatta hatta açtıkları beton tüneller ve bu tünellerin altında inşa ettikleri teröristlerin hastaneleri de var. Bütün bunlar şu anda her geçen gün meydana çıkmakta, buralarda silah ve mühimmatları nasıl depoladıklarını da tespit etmiş bulunuyoruz. Bunları da yine bizim stratejik ortaklarımızın terör örgütlerine vermiş olması da ayrıca manidardır. Tabii şu anda onların hepsi toparlanıyor. Teröristler kaçtıkça nerede ne var bunlar da meydana çıkıyor ama DEAŞ merkezli, PYD, YPG merkezli bütün bu terörle mücadelemiz hem içeride hem de dışarıda... Çünkü içeride de PKK ile çok ciddi bir mücadelemiz var. Bu süreç devam ediyor. Buraları terör örgütlerinden temizleyene kadar devam edecek. Burayı da gerçek sahiplerine teslim ettiğimiz anda bizim bu teröristlerle mücadelemiz son bulacaktır" diye konuştu.

Juncker: AB ve Türkiye aradaki farklılıklara değinerek büyük hata yapıyorlar

“AB ve Türkiye aradaki farklılıklara değinerek büyük hata yapıyorlar” değerlendirmesinde bulunan AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye-AB Zirvesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında "Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm. Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatı, gözle görülür sonuçlar vererek çok başarılı olmuştur" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiğimiz gelişmelere göre tekrar bir araya geleceğiz" diye konuştu.