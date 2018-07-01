Erdoğan vadetmişti; Diyarbakır'daki Millet Kıraathanesi'ne koli koli kek getirildi

Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vaadi üzerine açılan 'millet kıraathanesi' gündemdeki yerini koruyor. ABD merkezli Amerika'nın Sesi, konuya ilişkin yaptığı haberde, ilginin yoğun olduğu Diyarbakır Millet Kıraathanesine kolilerce kek taşındığını belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait bilgi evinden dönüştürülen Diyarbakır Millet kıraathanesi'ne dair Amerika'nın Sesi muhabiri Mahmut Bozarslan tarafından kaleme alınan haberde, bir yanda kitap okuyan gençler, bir yanda içeri taşınan kek kutuları olduğu belirtildi.

"Rus klasiklerinde Diyarbakır'la ilgili kitaplara kadar yüzlerce eser var"

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgi evi, Millet kıraathanesi adıyla hizmet vermeye başladı. Halk arasında kıraathane kahvehane anlamını taşısa da, burası bir kütüphaneyi andırıyor. Kütüphanede Rus klasiklerinden Diyarbakır’la ilgili kitaplara kadar yüzlerce eser bulmak mümkün. Üstelik millet kıraathanesinde, Erdoğan’ın vadettiği gibi çay ve kek de ücretsiz. İlginin yoğun olması nedeniyle, kıraathaneye sık sık kek ve su kolileri taşınıyor."