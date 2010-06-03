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Erdoğan: Uygulanan işkenceyi daha iyi anladık

Başbakan Erdoğan, İsrail operasyonunda yaralanan aktivistleri hastanede ziyaret etti.

03 Haziran 2010 03:00

T24 - Mavi Maramara'da yaralanan ve Ankara'da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  tedavi altında bulunan 1'i İrlandalı 17 yaralıyı ziyaret eden Başbakan Erdoğan, ziyareti sırasında İsrail'in uyguladığı işkenceyi yaralıları dinleyince daha iyi anladıklarını söyledi. Erdoğan, halen İsrail'de bulunan 5 yaralının da 3 ambulans uçak ile bugün Türkiye'ye getirileceğini ifade etti.





Başbakan Erdoğan, Gazze'ye yardım taşıyan filoda bulunan Mavi Marmara'ya İsrail komandoları tarafından düzenlenen baskının ardından, yaralanan 1'i İrlandalı 17 yaralıyı  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.


Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, "Uygulanan işkenceyi yaralıları dinleyince daha iyi anladık" derken halen 5 yaralının İsrail'de bulunduğunu söyledi.


Erdoğan, 3 ambulans uçağın kalan 5 yaralı Türk vatandaşını bugün Türkiye'ye getireceklerini ifade ederken geride başka kalanın olmadığını, ellerinde bulunan yolcu listesinden herhangi eksik bir yolcunun kalmadığını ifade etti.


Erdoğan, olayların İsrail kara sularında yaşanması halinde durumun böyle olmayabileceğini de sözlerine ekledi.



Türkiye, 'işkence' üzerinde duruyor



Türkiye, İsrail komandolarınca düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği operasyonunun ardından el konan Mavi Maramara'da bulunan ve gözaltına alınan 490 kişinin serbest bırakılması ültimatonunu vermişti.


Ültimatonun ardından serbest bırakılanlar THY'ye ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmişti.


Yaralılar ambulans uçaklarla dün (2 Haziran 2010) gece yarısı Türkiye'ye getirilirken, Türk Hükümeti İsrailli yetkililerin gözaltında bulunan Türkler'e işkence yapıldığı iddiası üzerinde duruyor.


2 gün önce ülkesine gönderilen Yunanlı barış eylemcileri de kendilerine elektro şokla, plastik mermiyle işkence yapıldığını açıklamışlardı.
































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