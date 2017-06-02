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Erdoğan uyardı, Emlak Konut dinledi: Projelerde Türkçe isim kararı

Emlak Konut, yeni projelerde Türkçe isim kullanılmasına dikkat edecek

02 Haziran 2017 12:30

Emlak Konut, yapımı tamamlanan projelerde olmasa da yeni projelerde Türkçe isim kullanılmasında hassasiyet gösterecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın statlarda kullanılan arena isminin değiştirilmesi için talimat vermesinin ardından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) kendi projelerinde kullandığı yabancı isimleri değiştirme konusunda harekete geçti. Emlak Konut GYO yetkilileri düzenledikleri toplantıda konut projelerinde Türkçe isimlere dönüşün adımlarını atmak için bir araya geldiler. Düzenlenen toplantıda yetkililer bundan sonra Emlak Konut işbirliğiyle hayata geçecek projelere Türkçe isim konulması zorunluluğunu tartıştılar.

 

Yabancıların proje hakkında bilgisi oluyor

 

Etkinlikte yapımı tamamlanan projelerin isminin değiştirilmesi de gündeme geldi. İsim değişikliğinin hukuki yollarının tartışıldığı toplantıda bir yandan da yabancıların bu projeleri isimlerinden dolayı tercih edip etmedikleri konuşuldu. Yetkililer özellikle deniz kenarı ve göl manzaralı projelere İngilizce isim verilmesinin, yabancı yatırımcılara projenin konumu hakkında bilgi verdiğini, bunun da konut satışları açısından avantaj sağladığına dikkat çekti. Katılımcılar, önceki projelerde isim değişikliği yapmamaya ancak yeni projelerde Türkçe isim kullanılması konusunda azami hasasiyet gösterilmesi konusunda görüş bildirdiler.

 

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