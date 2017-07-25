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Dünya

Erdoğan, Ürdün Kralı ile Mescid-i Aksa'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, krizinin çözümü için ortak çaba harcama konusunda mutabık kaldı

25 Temmuz 2017 02:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha'dan Ankara'ya dönüşü akabinde gerçekleşen görüşmenin ana konusunu, Mescid-i Aksa'daki son gelişmeler oluşturdu.

Kudüs'teki Harem-i Şerif'in tüm Müslümanlar için kutsal olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, can kayıplarına da yol açan gerilimin bir an önce son bulması için İsrail'in tepkiye yol açan kısıtlamaları kaldırması gerektiğini vurguladılar. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak yayımladığı açıklamayla tüm dünyaya çağrıda bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ağustos'ta İİT İcra Komitesi toplantısında da bu sorunun görüşüleceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, sorunun çözümü için ortak çaba harcama konusunda mutabık kaldılar.

 

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