Erdoğan uluslararası konferansa katılmak üzere Berlin'e uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.

Erdoğan, Berlin uçuşu öncesinde Atatürk Havalimanı'nd kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Zirvenin Libya halkının çektiği acıları sonlandıracak adımların atılmasına vesile olmasını diliyoruz. Son günlerde aciliyet gerektiren bir diğer husus da İdlib'deki durumdur. Ateşkese rağmen rejimin sivillere yönelik katliamlarını sürdürdüğünü görüyoruz. Önceki gün bir pazar yerine yapılan saldırı sonucu çoğu çocuk ve kadın 19 İdlib'li kardeşimiz şehit oldu. Ülkemiz sınırına yönelik göç hareketleri tekrar başladı. Rejimin vahşetine bir dur denilmesinin artık dur denilme vakti gelmiştir. Berlin'deki temaslarımız sırasında İdlib meselesini de gündeme getireceğiz. Berlin'deki görüşmelerimizin hem Libya hem Suriye hem de bölgemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum" dedi.