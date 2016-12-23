Erdoğan, Uluslararası Antalya Üniversitesi'ne rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Yüksek'i atadı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü iken görev süresinin bitimine bir ay kala görevinden alınan İsmail Yüksek, YÖK kararıyla YTÖ Rektörlüğü görevine iade edilmiş ancak bu sürede görev süresi dolmuştu. Yüksek, daha sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün başdanışmanlığına atanmıştı. İstanbul’da yürütülen Teknopark ve diğer teknoloji projelerinden sorumlu olan öğrenilen Yüksek, daha sonra sürpriz bir kararla Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğü’ne de getirildi. Uluslararası Antalya Üniversitesi'ni kuran Gaye Vakfı ise darbe girişiminin ardından önce kapatılmış daha sonra KHK ile yeniden açılmıştı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine, Yüksek'i atadığı bildirildi.



Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in, Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onayladığı kaydedildi.