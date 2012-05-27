'Köşe yazarlarını tasmalarından biz kurtardık!'

Başbakan Tayyip Erdoğan, 34 kişinin hayatına mal olan Uludere faciası konusunda hükümete yöneltilen eleştirileri yanıtlarken, tazminatların ödenmesinden sonra iddia edilenlerin aksine dosyanın kapatılmadığını, idari ve adli soruşturmanın sürdüğünü söyledi, tepkilerin arkasında "uluslararası karalama kampanyası" bulunduğunu öne sürdü. Erdoğan, muhalif köşe yazarlarını bugüne kadar kullandığı en ağır ifadelerle eleştirdi ve “Daha düne kadar birilerinin karşısında hazır ol’a geçip aldığınız emir doğrultusunda köşe yazıyordunuz. Bunları tasmalarından biz kurtardık. Ama düne kadar tasmaları ulusaldı, şimdi tasmaları uluslararası” dedi. Uludere’de köylülerin bombalandığı operasyon için TBMM’de “Emri veren hayvan kim” diyen BDP Milletvekili Hasip Kaplan’a da tepki gösteren Erdoğan, “Siz o sıfatı da hak etmiyorsunuz, siz nekrofilsiniz, ölü sevicisiniz” diye konuştu.

AKP İstanbul İl Kongresi, on binlerce kişinin katılımıyla TT Arena Stadı'nda yapıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

‘Ben sadece milletim adına konuşuyorum'

''Bugün burada Uludere konusunda samimi düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Bakın ben medyaya konuşmuyorum. Ben siyasetçiden başbakandan öte, bir baba olarak kardeşiniz olarak sadece ama sadece milletime konuşuyorum. Bizi milletimiz anladı, anlıyor ve anlayacak. Onun için biz milletimizin diliyle konuşuyorum.''

‘Medya terör konusunda doğru soruları sormadı’

‘’Bu ülkede son 30 yıldır devam eden terör eylemlerinde yaklaşık 40 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti. Binlerce askerimiz güvenlik görevlimiz şehit edildi. Bu millete, bunlarla ilgili soru sorma fırsatını vermediler. Medya doğru soruları sormaktan kaçındı. Bazı partiler, şehitlerimiz üzerinden istismar üretti. Bazı partiler gözlerini kapatıp ölümlere sessiz tepkisiz kaldı. Bazı partiler terörü teşvik ederek, tahrik ederek kan üzerinden siyaset üretti.’’

‘Bize çelme takanlar insanlık dersi vermeye kalkmasın’

'‘İlk kez Ak Parti çıktı bu istismar siyasetine, bu kanlı siyasete duyarlı olmak suretiyle gönülden cesaretler dur dedi. Biz milletimizden hiçbir şeyi saklamadık. Tam tersine biz tarihin en karanlık dönemlerini, Dersim’i 12 Eylül’ü 27 Mayıs’ı faili meçhulleri sorgulayan tek partiyiz. Yasakları kaldıran, perdeleri kaldıran, sisleri dağıtan, çetelere, cuntaya karşı millet iradesini cesaretle savunan bir partiyiz.

Hiç kimse bize vicdan insanlık dersi vermeye yeltenmesin. Biz terör örgütüne karşı siper olurken, biz mafyayla cuntayla çarpışırken, biz Kürt kökenli vatandaşlarımla helalleşirken bize çelme takanlar bugün bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar.''

‘Uludere uluslararası karalama kampanyasına dönüştü’

‘’Buradan açık açık söylüyorum. Milletime söylüyorum. Milletime sesleniyorum. Uludere olayı üzerinden, Türkiye’de bir istismar siyaseti yürütülüyor. Şunu da buradan açık açık söylüyorum. Uludere üzerinden yürütülen kampanya, uluslar arası bir karalama kampanyasıdır. Bunun içinde PKK terör örgütü var. BDP var, CHP var, bir de belli medya kuruluşları var.’’

‘Kılıçdaroğlu aklına ne geliyorsa söylüyor’

Erdoğan, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü : "Birileri anlamak, görmek istemiyor ama adli idari soruşturma başlatıldı onlarda devam ediyor. Mesela kapanmış, örtülmüş değil. Vicdansızca insafsızca yazdıkları söyledikleri gibi tazminatla kapatılmış değil. Polisimizle askerimiz de görevini yapıyor. Jandarma cuma günü kaçan araca müdahalede bulunamadı. CHP genel başkanı o araç o kadar mesafeyi nasıl gitti diye soruyor. Bakın o Kılıçdaroğlu aklına ne geliyorsa söylüyor. Akşam başka sabah başka söylüylor., Ama bu ülkede sorumluluk sahibi olanların vicdan sahibi olanların bin düşünüp bir söylemesi gerekiyor.

‘Araçtan sivil çıksaydı felaket olacaktı’

‘Jandarma müdahale etse sivil çıksa...Araçta siviller öldürülse istismarcılar ayağı kalkacak. Var gücüyle saldıracaklar. Hantepe'de, Gediktepe'de olduğu gibi. Niye katırları vurmadınız diyenler şu anda farklı yazanlar konuşanlardır. Büyükşehirde canlı bomba olsa bazı kendin bilmezler savaşta böyle şeyler olur diyecekler. Bazı BDP'liler bunu duyor. Uludere olayında edep yoksunu, isminin başında milletvekili sıfatı olan hem de meclis çatısı altında afedersiniz " O emri hangi hayvan" verdi diyor. Sen Uludere olayı sonrasında zil takip kahkaha atan arkadaşlarına bak. Orada görürsün onu. Ben bunların kullandığı sıfatla karşılık vermeyeceğim. Çok da ağır konuşacağım. O emri hangi havyan verdi diyenler. Olayın hemen ardında zil takıp oynayanlar, savaşta olur böyle diyenler bu sıfata dahi layık olamayanlar. Yani ölü seviciler. Bu kadar ağır konuşuyorum. Çünkü bunlar sadece ve sadece ölüler üzerinde siyaset yaparlar. Ölü olmazsa siyaset yapamazlar.

‘Bunları tasmalarından biz kurtardık’

Birde akbabalar var. Medyada kampanya yürütenler var. Siyaset yürütenler var. Ya siz kimsiniz. Daha düne kadar birileri karşısında hazırola geçip selam çakıp aldığınız emir doğrultusunda köşe yazısı yazıyordunuz. Daha düne kadar üniformalılar sizi arıyıp yazdıklarınızda dolayı siz azarlıyordru. Bunları bu tasmalarından kurtaran biz olduk. Ama bu tasma dün ulusaldı. Bugün terfi ettiler. Uluslararası tasmaları boyunlarına taktılar. Salı günü inşallah bu Uludere konusunda tekrar gireceğim. Meseleyi artık yargıya bırakacağız. Bu meseleden rant devşirmeye çalışanların maskelerini tek tek düşürmeye devam edeceğiz. Şırnaklı kardeşlerinimize sesleniyorum. Tüm Türkiye'ye dünyaya sesleniyorum. Biz sizinle, biz milletimizle aracısız konuşuruz. Biz birbirimizin dilini anlarız. İstismarcıların sesine kulak vermiyoruz. Kan ve gözyaşı üzerinden siyaset yapanları kulak vermiyoruz. Bundan sonra da gönül diliye konuşacağız. Aramıza nifak sokmaycağız. Yanımıza fitne fezatı yaklaştırmaycağız. Uludere olayında kardeşliğimizi yıpratmayacağız. Birliğin beraberliğini düşmanlarına, Türkiyenin düşmanlarına fırsat vermeyeceğiz. Demokratik reformladan asla taviz yok. Terörle kararlı mücadele taviz yok. Pınarbaşı'nda şehit olan kardeşimizi rahmetle yadediyorum. Mekanı cennet olsun diyorum Yaralılara şifalar diliyorum. Uludure'de ölen kardeşlerimizi bir kez daha yad ediyorum".