Erdoğan, Uludere için Özel ile görüştü!

T24

Başbakanlık kaynaklarının olağanüstü olmadığını belirttiği görüşmede, olayın nasıl gerçekleştiği, çok tartışılan istihbaratın nasıl ve kimden alındığının gündeme geldi.Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel arasında Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan haftalık olağan görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.