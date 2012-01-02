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Erdoğan, Uludere için Özel ile görüştü!

Başbakan Erdoğan, Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortasu Köyü yakınlarında sınırın Irak tarafında...

02 Ocak 2012 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortasu Köyü yakınlarında sınırın Irak tarafında savaş uçaklarından atılan bombalarla 35 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile görüştü. 



Başbakanlık kaynaklarının olağanüstü olmadığını belirttiği görüşmede, olayın nasıl gerçekleştiği, çok tartışılan istihbaratın nasıl ve kimden alındığının gündeme geldi.

Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel arasında Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan haftalık olağan görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.



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