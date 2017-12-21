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"Erdoğan ülkeyi ilkokul matematiğiyle yönetiyor"

"Erdoğan, bir bölen buluyor, Alevi-Sünni, Müslüman-Hıristiyan, sağcı-solcu"

21 Aralık 2017 13:10

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için  "Erdoğan ülkeyi ilkokul matematiğiyle yönetiyor" ifadelerini kullanarak, "Ortak katların en küçüğünü bulursan, ortak bölenlerin en büyüğü ile mücadele edebilirsin. Biz ortak katların en küçüğünün adına adalet dedik. Adalet kavramı Türkiye’de inanılmaz zedelenmiş durumda" ifadesini kullandı. 

Birgün'den Sabahat Karakoyun'un haberine göre, Özel'in Ankara'da Bilkent Üniversitesi Politik Düşünce Kulübü’nce düzenlenen “Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kavramı” başlıklı panelinden ilgili konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Erdoğan, bir bölen buluyor, Alevi-Sünni, Müslüman-Hıristiyan, sağcı-solcu. Bir bölen buluyor, sonra uzaklaştırıyor, ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor ve şeytanlaştırıyor. İlkokul 4’te matematikte bir de OKEK (Ortak katların en küçüğü) öğretildi. Ortak katların en küçüğünü bulursan, ortak bölenlerin en büyüğü ile mücadele edebilirsin. Biz ortak katların en küçüğünün adına adalet dedik. Adalet kavramı Türkiye’de inanılmaz zedelenmiş durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde yüzde 52’lerde olan “yargıya güven” endeksi, şu anda yüzde 14’e kadar düştü. Devletin önemli görevleri vardır. Bugün 100 vatandaştan sadece 14’ü 'Benim başıma bir iş gelirse, birisi hakkıma saldırırsa, ben mahkemelere başvurarak kendimi güvende hissedebilirim' diyor."

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