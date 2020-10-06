Erdoğan: Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı mesajı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) Vitrin dergisinde yayımlandı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" düşüncesini dile getirdi.

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı münasebetiyle TESK üyelerini ve Türkiye genelindeki tüm esnaf ve sanatkarları muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, "Ticareti doğruluk, dürüstlük ve dayanışma gibi ahlaki meziyetlere dayandırarak yüzyıllar boyunca nice erdemli nesiller yetişmesine, bütün Anadolu'nun bir ve beraber hareket etmesine öncülük eden esnaf ve sanatkarların piri Ahi Evran Hazretlerini rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir medeniyetinde esnaf ve sanatkarın bu kadar köklü bir geleneğe, bu kadar önemli bir vazifeye sahip olduğu görülmemiştir. Böyle bir kültüre ve camiaya sahip olmak hem geçmişimiz hem bugünümüz hem de geleceğimiz adına iftihar vesilesidir.

Türkiye genelindeki 2 milyon üyesi ile birlikte, çalışanları ve ailelerini de dahil ettiğimizde 10 milyonluk büyük bir yapı olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, ülkemizin en önemli ve dinamik örgütlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Bugüne kadar ülkemizin kalkınmasına yaptıkları eşsiz katkılardan dolayı, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"Fırsat buldukça esnaf ziyaretlerine özel bir önem veriyorum"

Bu cihetle, geleneksel hale getirdiğimiz Esnaf Buluşmaları ile her yıl düzenli olarak esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Geçmişte esnaflık yapmış birisi olarak, resmi programlar dışında da fırsat buldukça esnaf ziyaretleri gerçekleştirmeye özel bir önem veriyorum.

Esnaf ve sanatkarımızın alın teri döktüğü dükkanında içtiğim bir bardak çayın, kendileriyle ayaküstü de olsa yaptığım bir muhabbetin benim için ayrı anlamı ve önemi vardır. Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle geniş çaplı organizasyonlarla bir araya gelemesek de gönlüm ve desteğim her daim esnafımız ve sanatkârımızladır.

Günümüzün Ahileri olarak gördüğüm kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızla el ele vererek Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz.

Ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, enerjiden güvenliğe bütün alanlarda kaydettiğimiz ilerlemeyi, yeni atılımlarla daha yüksek noktalara taşımak için en önemli gücümüz olan birliğimizden, beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğimize, aziz milletimizin her bir ferdinin kendi alanında üzerine düşeni hakkıyla yerine getireceğine inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ahilik kültürünü, değerleri ve kurumlarıyla günümüzde de yaşatan küçük büyük tüm esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ediyorum."