Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılışında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız" diyen Erdoğan, "Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağız. Eski büyüme rakamlarına ulaşacağız" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'de 4 binden fazla insanın hayatına mal olan yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili bir kez daha vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hükûmete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik."

"Ülkemizi bu seviyeye getirmek için 198 yıldır çalıştık. İmar yolunda attığımız her adımda engellemeyle karşılaştık."

"Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça yüksek geliyor."

"Stratejik konumumuz ve güçlü alt yapımız önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için en büyük imkanımızdır. Türkiye'yi en büyük ekonomiler arasına sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız."

"Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını Koronavirüs salgını döneminde gördük. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini, hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik. Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağız. Eski büyüme rakamlarına ulaşacağız."

Koronavirüs açıklaması

"Küçük bir taktim teyit ile temizlik maske ve mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Yani TAMAM. "