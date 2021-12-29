Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmak" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan Pirinkayalar Tüneli’nin açılış törenine bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Pirinkayalar Tünelimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki trafiğin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde olmasını temin edecektir" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize 18 milyon liraya yakın tasarruf yanında karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı yapacaktır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ve Artvin arasındaki yolun tünelle kolaylaşması beraberinde yeni fırsatları getirecektir. Her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlayacaktır. Bu tüneli kullanarak seyahat edecek vatandaşlarımıza bereketli, huzurlu, güvenli, konforlu yolculuklar diliyorum.

Geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de malum ulaştırmadır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6100 km'den 28 bin 473 kilometreye çıkarttık. Yaptığımız tüm bu eserlerle ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler, ne geçit vermez ırmaklar bıraktık.

"Bunca yatırımı sırf gösteriş olsun diye misin yaptık?"

Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz dev limanlarla dış ticaret imkânını hazır hale getirdik. Bunca yatırımı sırf gösteriş olsun diye misin yaptık? Hayır. Bu yatırımları altyapı olarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun bugün Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en kapsamlı, en yeni, en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır.

Ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı, yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği dönemde, Türkiye altyapısıyla hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayi başta olmak üzere, orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli saik de budur.

İnşallah ekonomideki hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz 19 yılda 3.5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini güçlü şekilde atacağız. Burada sadece tünel açmıyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizi bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum.

Burada sadece bir tünel açmıyoruz. Burada aynı zamanda Türkiye’nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizin her bir ferdini bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum. Girişimci daha çok yatırım yaparak, sanayicimiz daha çok üreterek, işçimiz daha çok çalışarak, her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadeledeki yerimizi almayalıyız. "