Erdoğan: Ülkemizde yargısız infaz yapanlar var

Brüksel dönüşü Başbakan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Kemal Önal ile Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ve öteki ilgililer karşıladı. Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ali Babacan da Ankara'ya geldi.



Başbakan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda bazı açıklamalar yaptı...



Belçika'daki vatandaşlarımızla buluştuk. Önümüzdeki günlerde başka ülkelerde de buluşmalarımız olacak. AB üyelik hedefi Türkiye'nin stratejik hedefidir. Bunu muhataplarımıza ilettik. Hedefimizin tam üyelik olduğunu bir kez daha teyid ettik. Kıbrıs konusundaki gelişmeleri değerlendirdik. Türkiye ile ilgili saçma sapan yapılan lobileri gördük. Türkiye adada garöntör ülkedir ve KKTC halkının yanındadır. İki devletli bir ortak Kıbrıs bizim başından beri söylediğimiz şeydir.

Meclis'te devam eden çalışmalar konusunda AB'ye bilgi verdik. Solana ile Gazze'yi, Boroso ile ise ağırlıklı olarak AB sürecini görüştük.

AB'nin şu günlerdeki öncelikli gündemi enerji... Nabuco konusunda Kıbrıs'ın öne çıkarılması konusundaki eleştirimizi dele getirdik. Biz üretici ülke değiliz. Daha çok transit ve tüketici olma konumumuzu ifade ettik. Tedarik konusunda biz de çalışacağız.

Terörle mücadele konusu bir diğer görüştüğümüz konular arasındaydı. Ortadoğu'da attığımız adımlara özellikle vurgu yapıldı. Medeniyetler ittifakı girişimlerimizin desteklenmesini istedik.

Brükselde vatandaşlarımızla ve sivil toplum örgütü çalışanları ile de önemli görüşmelerimiz oldu.

Yargıya kimse müdahale etmemli. Herkes hukuka saygı duymalı. Hukuk süreci bitmeden kimse kimseyi suçlamamalı. Ülkemizde maalesef yargısız infaz yapanlar var. Siyasetçiler ve köşe yazarları var. Suç teyit edilmeden kimse kimseyi suçlayamaz. Şu anda bir yargı süreci var herkes buna saygı duysun. Soruşturmayı yürüten savcıya yönelik tasarrufları da kınıyorum. Hukuka saygı göstermeyenleri de kınıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız gecikmiş de olsa yılbaşı dolayısıyla bir yemek vermek istedi. Yemeğe ben de katılacağım. Davetin bu bağlamda yapıldığını biliyorum.