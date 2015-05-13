Erdoğan: Ülkemizde ve dünyanın her yerinde paralel yapıyla mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik resmi çalışma ziyareti düzenlediği Arnavutluk'ta, Preza Camii'nin temel atma töreninde konuştu.

Paralel yapının Arnavutluk'ta da uzantıları olduğunu söyleyen Erdoğan, "Arnavutluktaki hiçbir kişinin ya da kurumun bu örgüte yüz vermeyeceğine, müsamaha göstermeyeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

-Biliyorsunuz ülkemizde bir paralel devlet yapılanmasıyla mücadele ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz açısından bir tehdit haline dönüşen bu yapıyı resmen bir terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu yapıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Dostumuz, kardeşimiz olan Arnavutluk’ta da bu örgütün faaliyetleri olduğunu biliyorum. Değerli kardeşim Nişani ile ve Edi Rama ile de bu konuları görüştüm. Ve inanıyorum ki onlar da bu konuda gereğini yapacaklardır. Arnavutluk’taki hiçbir kardeşimin hiçbir kurumun bu örgüte ve onun mensuplarına asla yüz vermeyeceğine müsamaha göstermeyeceğine inanıyorum. Türkiye TİKA’sıyla, Diyanet İşleri Başkanlığıyla, Yunus Emre Enstitüsüyle ve diğer kurumlarıyla bu güne kadar bu örgütün yaptığı işlerin kat ve kat fazlasını sizlere sunabilecek güçtedir. Bu konuda müsterih olunuz.

-Namazgah camii vatandaşlarımızın yardımlarıyla yapılacak inanıyorum ki bu cami halklarımız arasındaki kardeşliği pekiştirecek. Temelini attığımız cami inşallah daha yakın daha güçlü işbirliğimiz göstergesi olacaktır. Arnavutluk’un her köşesinde Osmanlı eserleri bulunmakta, biz bu eserleri TİKA vasıtasıyla restore edip Arnavut halkının hizmetine sunacağız.

-Değerli kardeşlerim, benim gönül dünyamda, Rize'nin Tiran'dan farkı yoktur. Beni için ülkemdeki Arnavut kardeşlerimle, Biz şuna inandık, insanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır. Bir sonraki ziyaretimde, cuma namazını bugün temelini attığımız bu camide eda etmeyi ümit ediyorum.