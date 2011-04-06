Erdoğan 'ulan'ı Baykal kullanınca sevmedi...

T24

Baykal: Kamuoyundan özür dilerim

'Artistlik yapma ulan!'

Antalya Milletvekili Baykal, dün (4 Nisan 2011) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aile sigortası projesine AKP'nin bu taahhüt için kaynak bulunamayacağı iddiasını eleştirirken "Ulan senin haram yediğin paraları kesecek" ifadesini kullandı.Argo ifade kullanmak konusunda en yoğun eleştirileri alan Başbakan Erdoğan, Baykal'ın argo sataşmasına AKP TBMM grubunda yaptığı konuşmada cevap verdi. Erdoğan şunları söyledi:"Eski genel başkanları hepinizin malumudur. Biliyorsunuz, malum yeni genel başkana neden böyle bir görevi devretmek zorunda kaldığı ortada. Ona kalsa devretmeyecekti de işte durum ortada. Kendisine bir güç devşirebilmek için şahsıma 'ulan' gibi ifadelerle hakaretler ediyor. Benim kalkıp da senin seviyene inmek gibi bir derdim yok. Zaten bu siyasette milletim her zaman sana tokadı attı. En sonunda partinde düne kadar senin yanında olanlar da tokat attı. Yanına ziyarete gelip 'ben genel başkan olmayacağım' diyen de ertesi gün aday oldu, o da sana tokat attı. Şimdi birlikte kurdeleler kesiyorlar, adaylığı garantilemek istiyor herhalde."Erdoğan, Baykal'ın eleştirdiği ifadesini yaklaşık 5 yıl önce kendisi kullanmıştı. Erdoğan ile 11 Şubat 2006'da Mersin ziyareti sırasında kendisiyle tartışan çiftçi Mustafa Kemal Öncel arasında şu konuşma geçmişti:Başbakan: Böyle bağırılmaz ki, terbiyesizlik yapma.Kemal Öncel: Terbiyesizlik yapmıyorum. Lütfen bana hakaret etmeyin.Başbakan: Artistlik yapma.Kemal Öncel: Artistlik yapmıyorum, ben sanatçı değilim.Başbakan: İyi bir sanatçısın.Kemal Öncel: Tarım bakanımızın Anayasa'yı ihlal ettiğini biliyor musunuz?Başbakan: Lan terbiyesizlik yapma.Kemal Öncel: Lan mı?Başbakan: Evet.Kemal Öncel: Lan mı? Canın sağ olsun.Başbakan: Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın?Kemal Öncel: Ne zaman?Başbakan: Şimdi.Kemal Öncel: Benim mahsulüm öldükten sonra mı? 2 senedir anamız ağlıyor.Başbakan: Hadi ananı al git buradan.