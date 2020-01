Erdoğan: Ulan terbiyesizler, yürek meselesi bu yürek, kürek değil!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde bulunan Safiye Bayat ile ilgili olarak "Orada kaç tane asker vardı. Ellerinde silahlar var. Ya onlardan yoğurt olmaz be. Ulan terbiyesizler, karşınızda tek başına bir bayan var. Elinde silahı mı var? Hiçbir şey yok. Ve o haliyle geliyor, siz onu ölümle tehdit ediyorsunuz. Ne oldu? Yürek meselesi bu yürek, kürek değil" dedi.

"Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"FETÖ gibi örgütlerin boy göstermesine asla izin vermeyeceğiz. Tek parti dönemi zulmü yaşayan milletimiz asla böyle bir şeye rıza göstermeyecektir. Menderes gibi bir beyefendinin haksız bir şekilde darağacında son nefesini vermesine ses çıkaramayan milletimiz buna bir daha asla izin vermeyecektir."

Darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Şehitlerimizin kıymetli yakınları, değerli gazilerimiz, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.

"Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin emati yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi tekraren ifade ediyorum. Gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Tedavileri süren gazilerimize Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.

"15 Temmuz’da sokakları, meydanları doldurarak bayrakları, özgürlükleri, gelecekleri için darbecilere meydan okuyan vatandaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tankların, zırhlı araçların önüne dikilen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

"Onlar, asker elbisesi giymiş vatan hainiydiler"

"Çünkü onlar asker elbisesi giymiş vatan hainiydiler. Onlara bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösteren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Ölüm saçan helikopterlere, bomba yağdıran uçaklara göğüs geren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"Çukurca’da yine kahraman askerlerimiz 8 tane teröristi öldürdüler. Onlara da özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Çünkü bizim askerimiz, pilotumuz bunun için vardı. Buydu aslolan. İşte son haftalarda, son aylarda gerek silahlı kuvvetlerimizin, gerek jandarma ve polisimizin, korucularımızın hamdolsun bu teröristlere dağları, dereleri nasıl dar ettiğini görüyoruz.

"Ak sakallarıyla, başörtüleriyle, seccadelerin üzerinde dua ederek destek veren tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 16 Temmuz’dan itibaren 29 gün boyunca sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum ki eşlerini, çocuklarını, tüm ailelerini bırakarak mücadeleye koşan erkeklere, kadınlara, gençlere ne desem eksik kalır. Rabbime beni böyle bir milletin evladı olarak yarattığı için ne kadar hamdetsem azdır. Allah’ıma bana böyle bir millete hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar hamdetsem azdır. Mevlama o gece bu kulunu böyle bir milletle birlikte mücadele etme şansı kıldığı için ne kadar hamdetsem azdır.

"Kardeşlerim şu anda burada kelimelerin kifayetsiz kaldığı, düşüncelerin ve duyguların ancak kalplerden kalplere giden o gizli yolla ifade edilebildiği bir andayız. Burası milletin evi, sizin eviniz. Birilerinin gelmeye ayaklarının varamadığı yer değil burası, burası sizin eviniz. Hamdolsun bizim milletimizle gönül bağımız hiç kopmadı. Milletimiz ne hissettiyse onu hissettik. Milletimiz neyi öfkeleniyorsa, ona öfkelendik. Neyi özlüyorsa onu özledik. 40 yıldır hiç sapmadığımız bu yolda milletimizi hep yanımızda bulduk. Bu yüzden milletimize hakim olmaya değil hadim olmaya geldik.

"Bizi küçümseyerek milletten uzak tutmaya çalıştılar"

"Önce bizi küçümseyerek milletten uzak tutmaya çalıştılar. Yapamayınca cezaevine attılar. Yine olmayınca siyaset yoluyla engellemeye çalıştılar. Bunu yapamayınca milletin verdiği yetkiyi sinsice almaya çalıştılar. Sonunda işi 15 Temmuz’da canımızı almaya kalktılar. Bu fakiri teslim alınca 80 milyonluk ülkeyi temsil alacaklarını sandılar.

"Halbuki ne diyor Yunus… “Ölürse ten ölür, can fani değil.” Haktan nasip almayanlar, güç kullanarak, kan dökerek ülkeyi teslim alma hevesine kapıldılar. FETÖ’nün sızmış mensuplarının döktüğü kanı, ruhlarını ve bedenlerini sattıkları şarlatanla birlikte yuvarlandıkları ihanet çukurunun eseridir. Her şeyi hesap etmişler, sadece Allah’ın hesabının her hesabının üzerinde olduğunu düşünememişler. Türk milletinin dünyada tanka karşı yumrukla, bombaya karşı tekbirle karşı koyacak tek millet olduklarını düşünemedikleri için sokağa adım attıkları an planları bozuldu. 15 Temmuz gecesine dair öyle hikayeler, kareler var ki inanın, üzerimizdeki yükün ağırlaştıkça ağırlaştığını hissediyoruz.

"Ya gazi ol, ya şehit"

"57. Alay’a oğlunu asker olarak gönderen bir baba, “Git evladım, ben yıllarca oğulsuz kalayım. Şu bağrıma kara taşlar basayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit.”

"Ulan terbiyesizler..."

"Onlar Allah yolunda öldüler. Onlara ölüler demeyin, onların makamı zaten belli. Böyle yüce bir makam var mı? Az önce Ömer Halisdemir’in eşi “Rabbim bizlere de bu şerefi nasip edecek mi?” diye ağlıyordu. Mesele bu, Rabbim bizlere inşallah aynı yolda şahadeti nasip etsin. Biz Allah yolunda, dinimiz için, vatanımız için, milletimiz için her an ölmeye hazırız. Kefenimizi giydik ve yola böyle çıktık. 15 Temmuz gecesi evladını, eşini, çocuğunu darbecilerin üzerine gönderenler de aynı duygular içindeydi. Safiye kardeşimi de dinlediniz, değil mi? Orada kaç tane asker vardı. Ellerinde silahlar var. Ya onlardan yoğurt olmaz be. Ulan terbiyesizler, karşınızda tek başına bir bayan var. Elinde silahı mı var? Hiçbir şey yok. Ve o haliyle geliyor, siz onu ölümle tehdit ediyorsunuz. Ne oldu? Yürek meselesi bu yürek, kürek değil.

"Hadi öldürseydiniz, niye öldüremediniz?"

"Kardeşlerim, ister F16 olsun, ister silahlar yağdıran helikopterler olsun, tanklar olsun. İşte Sabri. Kendini tankın altına atıyor. Paletlerin arasına. Birinci tank üzerinden geçiyor, çıkıyor. İkinci tankın da altına kendini atıyor. Oradan da çıkıyor. Hadi öldürseydiniz, niye öldüremediniz. O an gelmeden muktedir olamazsınız. Hele hele şehadete yürüyorsa hiç muktedir olamazsınız. Ve bakın az önce de ifade edildi. Şu anda gazilerimizin arasında 40’ın üzerinde ameliyat geçirenler var. GATA’da oradaki gazilerimizi gördük. 6, 10, 15 ameliyat geçirenler var. Ama dedik ya, Rabbimin o murat ettiği hayat, ömür devam ediyor. Devam edecek. Ve biz şehitlerimizle ne denli iftihar duyuyorsak gazilerimizle de iftihar ediyoruz.

"16 Temmuz akşama doğru darbenin bilançosu ortaya çıktığında, dillerimizden “Ah Anadolu, şimdi her köşen ağlayan ana dolu” sözleri döküldü. Atalarımız ateş düştüğü yeri yakar diyor ancak 15 Temmuz şehitlerimizin, terörle mücadele şehitlerimizin ateşi sadece ailelerini değil, milletin tamamını yaktı, yakıyor. Geride kalanların, özellikle anaların yürek yangınını söndüremeyeceğimizi biliyoruz.

"Her selalar okunduğunda, şehitlerimiz akla gelecek"

Anneler, babalar, kardeşler, eşler, evlatlar… Emin olunuz ki sevdikleriniz şehittirler. Cennetliktir. Bize düşen bu dünyadaki imtihanımızı şehitlerimize layık olacak şekilde vermeye çalışmaktır. Bu ünvanı hayatınız boyunca şanla, şerefle, gururla taşıyınız. Böyle bir makam başka hiçbir ülkede yok ha, bilesiniz. Bu sadece Müslümanlarda var. Yeni nesillerin rol modeli olacağınızı asla unutmayınız.

Ben şimdi buradan bütün şehit kardeşlerimin eşlerine, yakınlarına ve gazilerimize az önce başbakanımız da söyledi, ben de söylüyorum. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Her selalar okunduğunda, şehitlerimiz akla gelecek. Şu anda bazı görsel medyanın bunları sürekli yayında tutması, geleceğe bakışımızı güçlü kılıyoruz.

"Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak"

"Bundan sonra ülkemizde hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır. FETÖ gibi örgütlerin boy göstermesine asla izin vermeyeceğiz. Tek parti dönemi zulmü yaşayan milletimiz asla böyle bir şeye rıza göstermeyecektir. Menderes gibi bir beyefendinin haksız bir şekilde darağacında son nefesini vermesine ses çıkaramayan milletimiz buna bir daha asla izin vermeyecektir. Aklımızı kimseye ipotek etmeyeceğiz. 15 Temmuz’da onun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğüm terör örgütünün sinsi oyunlarıyla gördük ki, ya olacağız ya öleceğiz.

"Yaklaşık 200 yıldır gerileye gerileye geldiğimiz yer bir tarafı uçuruma, bir tarafı düz duvar gibi yalçın duvarlara sığınıyor.

"2023 hedeflerimiz ufkumuzu açacak, menzilimizi genişletecek, nefesimizi tazeleyecek, mazimizle atimizin bağını kuracaktır. 15 Temmuz bizim yeni Çanakkalemizdir, Dumlupınar’dır, Sakarya’dır. Bu millet 15 Temmuz’da şahlanışını ifade etmiştir.

"Bizim bizden başka dostumuz yok. Amerika’da metroda 15 Temmuz’la ilgili ilanlara beyefendiler müsaade etmiyor. Benzer şeyleri Avrupa’da yaşıyoruz. G20 zirvesine gittik, orada salon toplantıları yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanına, bakanlarımıza müsaade etmediler. Lafa geldi mi düşünce özgürlüğünden bahsediyorlar, ne özgürlüğü ya? Üç gün Hamburg’u yaktılar, yıktılar. Bumerang gibi. O teröristlerin içinde buradan gidip kabul gören teröristler de vardı. Paçavralar ve terör örgütü liderinin fotoğrafları vardı.

"Demokrasi nöbetleri, her yıl tutulmalı"

"Türkiye genelindeki demokrasi nöbetleri 16 Temmuz Pazar günü saat 24:00'e kadar devam edecek. Buradan demokrasi nöbetlerini resmen ilan etmiş bulunuyorum. Vatandaşlarımızı illerimizin meydanlarında demokrasi nöbetlerine davet ediyorum. 15 Temmuz'u unutmamak için bu nöbetleri her yıl tekrarlamamız çok önemlidir.