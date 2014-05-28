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Erdoğan, Uğur Kurt'un GBT'sini kontrol etmiş

Başbakan Erdoğan'ın Okmeydanı'ndaki olaylarda yaşamını yitiren Uğur Kurt için 'GBT'sinde olumsuz bir yanı da yok' sözleri dikkat çekti

28 Mayıs 2014 11:36

Okmeydanı'nda yaşanan olayları eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan, cemevi bahçesinde başına isabet eden kurşun nedeniyle ölen Uğur Kurt'un GBT'sinin temiz olduğunu söyledi.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Almanya ziyaretindeki protestolara sert yanıt verirken, “işte bildiğiniz gibi bu hafta sonu Almanya’daydım. Aynı gün Almanya’da bizim oradaki toplantımızın yapıldığı o muhteşem salonun yakınından bir nehir geçiyor. Karşı tarafında da oradaki Ali’siz Alevilere miting yapma izni verilmiş. Dert bizim yaptığımız veya yapacağımız toplantıyı adeta acaba nasıl sabote ederiz, bunun gayreti içerisindeler” dedi. Okmeydanı’nda polis kurşunuyla öldüğü öne sürülen Uğur Kurt’un GBT’sini “Olumsuz bir yan yok” diye açıklayan Erdoğan, PKK’nın kaçırdığı çocuklar için de “B, C planlarımız devreye girer” uyarısında bulundu. Gezi Parkı protestolarını 12 tane ağacın başka yere naklinin istsmarı olarak niteleyen Erdoğan şunları söyledi:

Okmeydanı olayı: Uğur Kurt’un kız kardeşinin sesini duydunuz değil mi? ‘Eğer siz bu eylemleri yapmamış olsaydınız benim kardeşim ölmeyecekti’ diyor. Vaka bu. Ortada herhangi bir şey yok, herhangi bir sıkıntı da yok. Uğur, GBT’sinde de en ufak bir olumsuz yanı da yok. Sadece kendisi cemevine gidiyor, orada maalesef böyle müessif olayla karşı karşıya kalıyor.

 

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