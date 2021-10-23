Erdoğan'dan memurlara çağrı: Sakın ha oyuna gelmeyin, görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı, "Emir almıştım, diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun" çağrısını "tehdit" olarak değerlendirdi. CHP liderine, "Sen kimsin de benim memurumu, polisimi bu ülkede alnının akıyla gelip kariyer almış bir memuru tehdide yelteniyorsun?" diye tepki gösteren Erdoğan, sözlerinin devamında, "Memuruma sesleniyorum sakın ha bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz" dedi.

Erdoğan, Eskişehir’de gerçekleştirilen AKP İl Danışma Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. "19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu genç arkadaşlarına iyi anlatın; ufku dar olanlar, ufku Ankara’nın ötesine geçemeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı maalesef anlayamıyor. Muhalefetin ve zihnini yeminli Türkiye düşmanlarına kiralamış bazı kesimlerin attığımız tüm bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Hayatında hiç ticaret yapmamış, üretim, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye’nin Afrika’da ne işi var diyor. Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleriyle birlikte tescilli sömürgeciler de soruyor. Türkiye’nin daha adil bir dünya iadeli ile verdiği mücadele sömürgecileri ve içimizdeki uzantıları fevkalade rahatsız ediyor. Yav siz değil misiniz Cezayir’de 1 milyon insanı katlettiniz! Ruanda’da 900 insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı, Batı. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı öğrenmesi lazım. Nereden? Türkiye’den öğrenmesi lazım."

"CHP'nin Eskişehir'de nesi var? Yaptıkları hangi eser var?"

Erdoğan sözlerinin devamında, "Şimdi ben size ne anlatıyorum? Diyorum ki şu tesisler bu tesisler. Bak şu iki kalemi düşünün yaklaşık 160 ayrı tesis ve uluslararası. Peki bu CHP yav Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz" ifadelerini kullandı.

Ardından Eskişehirlilere 2023 seçimler için çağrı yapan Erdoğan, "Sandıkları patlatmaya var mıyız?" diye sordu.

Memurlara çağrı: Sakın ha oyuna gelmeyin, görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi kılınıza dokunamaz

Sözlerinin devamında CHP'yi sert bir dille hedef alan Erdoğan, "Sen kimsin de benim memurumu, polisimi bu ülkede alnının akıyla gelip kariyer almış bir memuru tehdide yelteniyorsun? Memuruma sesleniyorum sakın ha bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Ama bunun bedelini de ödeyecekler. Çünkü alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çıkacak. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almadın. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın. Bunu da öyle korkakça yapıyorlar ki bir siyasetçi olarak insan bunlar adına sadece hicap duyuyor" diye konuştu.

"Yeni CHP ambalajının altından tek parti faşizmin güncel bir sürümü ortaya çıktı"

Erdoğan ayrıca, "Biliyorsunuz bir dönem yeni CHP diye bir furya vardı. Başındaki zattan kimi köşe yazarlarına kadar herkes CHP'nin değiştiğinden darbeci kodlarından kurtulduğundan bahsediyordu. Hatta içimizden biri de CHP ile ilgili benzer ifadeler kullanıyordu. Zaman geçti seçim bitti maske düştü. Yeni CHP ambalajının altından tek parti faşizmin güncel bir sürümü ortaya çıktı. Yeni CHP dediklerinin millette 1940'ları aratacak kadar faşist küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. CHP'nin darbeci ve faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk. Ama bu süreçte milletimizin de gerçekleri görmesine neden oldu" sözlerini kaydetti.

"Hedefimiz Made in Turkey değil Made in Türkiye"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından 52 yeni fabrikanın açılış töreninde konuştu. Erdoğan, burada da, "Bizim gençlerimize karşı büyük sorumluluklarımız var. İklim değişikliği dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklüyor. Sel ve yangın felaketlerinden başımızı kaldıramıyoruz. İşte o yüzden biz Paris İklim Sözleşmesi’ni onaylayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. İşletmelerimiz de gereken hassasiyeti göstererek çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacaktır. Hedefimiz Made in Turkey değil Made in Türkiye markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında özetle şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda özel sektörümüzün devasa yatırımlarının açılışlarını yaptık. Henüz gidemediğimiz yerlerde açılışlar sırada bekliyor."

"Toplamda 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu yatırımlara büyük ve güçlü yeni Türkiye yolunda atılmış adımlar olarak bakıyoruz. HAİER’in yatırım tutarı 850 milyon lirayı bulacak fabrikasının açılışını gerçekleştiriyoruz."

"Bu tesis tam kapasite ile çalıştığında yılda 1.5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar devam ediyor. Burası da 700 kişiye ekmek kapısı olacak ve inşallah haziran ayında faaliyete geçecek. Türk ekonomisine güvenin bir işareti olarak görmüş olduğum bu yatırım için teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan Türkiye’nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir."

"Bugün 52 farklı tesisin daha açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Burada 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu sayı 57 bine ulaşacak. Sanayicimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için okulundan camisine her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Şehirlerimize kazandırdığımız bu planlı tesisler sayesinde ülkemiz yoluna dolu dizgin devam ediyor. BU vesile ile yatırıma devam eden babayiğit müteşebbüslerine teşekkür ediyorum."

"Kıymetli misafirler Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamıyla ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden bir tanesi. Ülkemizin cari dengesine katkı sağlıyor."

"Eskişehir’e yaptığımız yatırım 30 milyar lirayı aştı. Buradan sanayicimize bir müjde vermeyi özellikle arzuluyorum. Sivrihisar OSB’yi bu yıl sonu itibarıyla tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz."

"Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara hiç heveslenmeyin diyorum. Bizim gündemimiz yatırımdır geleceğe eser bırakmaktır insanımıza hizmet etmektir. Dünyanın birçok ülkesinin kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Yatırımcı kaliteli altyapıya, cazip sisteme, nitelikli insan kaynağına yatırım yapar."

"Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa’nın elektrikli araç ve şarj üssü haline getirmektir. İklim değişikliği dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklüyor. İşte bu yüzden Paris İklim Sözleşmesini onaylayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Hedefimiz ‘Made in Turkey’ değil ‘Made in Türkiye’ markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır. Türkiye’nin geleceği parlaktır. Bizi hedeflerimizden alıkoymaya yönelik iftiralar yıldırma stratejileri olacaktır. Türkiye’nin sütunları olan müteşebbislerimizle altından kalkamayacağımız şey yoktur."