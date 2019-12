Erdoğan UEFA 2016 için kolları sıvadı

T24 - 22 Mayıs’ta oynanacak maçta Real Madrid’in efsanevi stadında yerini alacak Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’ye verilmesi için UEFA üyeleriyle görüşecek.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (Euro 2016) Türkiye’nin ev sahipliği yapabilmesi için kolları sıvadı. Erdoğan, Türkiye’nin, daha önce ikişer kez ev sahipliği yapan Fransa ve İtalya ile yarıştığı şampiyonanın ev sahipliği kulisi için 22 Mayıs’ta Madrid’de oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçına gidiyor. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan, böylece hem Real Madrid’in dünyaca ünlü Santiago Bernabeu Stadyumu’ndaki karşılaşmayı izleyecek, hem de bu maçtan 6 gün sonra 28 Mayıs’ta adaylık sunumlarının ardından 2016’nın ev sahibini belirleyecek UEFA Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşecek.





Kulise başladı



Başbakan, bu kurulda temsilcisi bulunan ülkelerin başbakanları nezdinde de kulise başladı. Erdoğan’ın, Türkiye’nin ev sahipliği halinde 8 ilde oynanacak şampiyonaya ilişkin stad ve diğer alt yapı harcamaları için 800 milyon Euro’luk bir kaynak ayırmaya hazırlandığı da bildirildi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğine büyük önem veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen UEFA heyetini de bizzat kabul etmiş ve gelmiş geçmiş en başarılı turnuvayı gerçekleştirme sözü vermişti.





Adam adama markaj



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı alabilmek için adam adama markaj yürütüldüğünü belirtti.Sonuçtan umutlu olduğunu söyleyen Bağış, ev sahipliğini üstlenmenin hem Türkiye’deki Avrupalılık bilincinin artırılması, hem de bu ev sahipliğiyle Türkiye’nin AB üyeliğine verilecek destek anlamında Avrupa kamuoyuna olumlu mesaj verilmesini sağlayacağını kaydetti.





Rum Kesimi de var



Erdoğan’ın, Meclis’teki Anayasa görüşmeleri nedeniyle ertelediği İtalya gezisini de maç için gideceği İspanya ziyaretinin hemen arkasından yapabileceği belirtiliyor. 2016’nın ev sahibini belirleyecek UEFA’nın 16 kişilik Yönetim Kurulu’nda Kıbrıs Rum Kesimi ile son dönem ilişkilerimizin gerginleştiği İsrail’in de birer temsilcisi bulunuyor.





Dev finale 4 aday var



INTER-BARCELONA: 3-1

BAYREN MÜNİH-LYON: 1-0



Başbakan Erdoğan’ın izlemeye gideceği Şampiyonlar Ligi finaline bu sezon İspanya’nın başkenti Madrid’in Santiago Bernabeu Stadı ev sahipliği yapacak. 22 Mayıs Cumartesi akşamı oynanacak finalde Inter (İtalya), Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya) ve Lyon (Fransa) takımlarından ikisi yer alacak. Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalin ilk maçları bu hafta oynanırken, Inter ve Bayern Münih final için avantaj yakalayan takımlar oldu. Inter, Barcelona’yı 3-1 yenerken, B.Münih de

Lyon’u 1-0 mağlup etti.





Türkiye’yi böyle tanıtacağız



Türkiye’nin Euro 2016 adaylığı, özel olarak hazırlanan ilanlarla İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline gelen konukların hafızasına kazınacak. Dev final için geleceklere, hemen her köşede yer alacak İngilizce afişlerle Türkiye’nin bu organizasyonu kusursuz gerçekleştirebileceği mesajı verilecek. Afişlerde “For A Tournament Like Never Before - Daha önce hiç olmadığı gibi bir turnuva için” sloganı yazılı olacak.





Karar verecek 13 üye



Geoffrey Thompson (İngiltere)

Mario Lefkaritis (Kıbrıs Rum Kesimi)

Joseph Mifsud (Malta)

Allan Hansen (Danimarka)

Avraham Lurzon (İsrail)

Dr. Gillberto Madail (Portekiz)

Theo Zwanziger (Almanya)

Angel Maria Villar Llona (İspanya)

Michael van Praag (Hollanda)

Grigoriy Surkis (Ukrayna)

Micea Sandu (Romanya)

Liutauras Varanavicius (Litvanya)

Frantisek Laurinece (Slovakya)

UEFA’nın Fransız başkanı Michel Platini, İtalyan Giancarlo Abete ve Şenes Erzik’in, ülkelerinin adaylığı nedeniyle oy kullanamıyor.





UEFA’yı ağırlamıştı



Erdoğan, Türkiye’nin Euro 2016’ya ev sahipliği yapması için büyük çaba gösteriyor. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde UEFA Denetleme Komitesi Başkanı Dr. Gilberto Madail’i Dolmabahçe’deki ofisinde kabul etmişti.