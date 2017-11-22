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Erdoğan üçlü zirve için Rusya'ya gitti

Soçi'deki üçlü zirvenin gündemi Suriye'deki geçiş süreci

22 Kasım 2017 16:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

Putin'in davetlisi olarak özel uçak TUR ile saat 13.15'te Rusya'nın Soçi kentine giden Erdoğan’a Soçi ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Erdoğan, ilk olarak Sanatoryum Rus'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Zirvede Suriye'de siyasi çözümün sağlanması için atılacak adımlar, şiddetin azaltılması için alınacak önlemler, terör örgütleriyle mücadele ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gibi başlıklar ele alınacak. 

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