Erdoğan parti liderleriyle uçak krizini görüşecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında Suriye tarafından düşürülen askeri uçakla ilgili olarak eşgüdüm toplantısı yapıldı. Bu toplantıdan sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te grubu bulanan parti liderleriyle görüşme kararı aldı.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BDP lideri Selahattin Demirtaş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile yarın görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın Suriye tarafından düşürülmesinin ardından kaybolan iki pilottan henüz haber alınamadı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ilgili kurum yetkililerinin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan iki tümgeneral, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise bir tuğamiral katıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pilotlara hala ulaşılamadığı belirtildi.

Erdoğan, Davutoğlu ile görüştü

Bu toplantıdan sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Başbakan Erdoğan, dün gece gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından bugün öğle saatlerine kadar Keçiören'deki konutunda çalıştı.

Daha sonra, Başbakanlık Resmi Konutu'na geçen Erdoğan, burada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Liderleri çağırdı

Bu arada Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Başbakan Erdoğan'ın Meclis'te grubu bulunan parti liderlerini davet ettiği belirtildi. Erdoğan, yarın saat 14.00'ten itibaren parti başkanlarıyla görüşücek.