Erdoğan: Uçağın tasarımını ben yaptım!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisi için alınan ve kırmızı beyaz renklere boyanan Airbus 330-200 tipi uçağın tasarımına ilişkin olarak yöneltilen soruya, "Değişik dizayn ve öneriler getirdiler, ancak tasarımı ben yaptım' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurtdışı gezisine HABOM hangarında boyanan ve ’TUR’ adı verilen o uçakla gitmişti.

THY’nin HABOM hangarında boyanan kabini 90 koltuklu Airbus A330-200 Prestige tipi uçağın bir tarafına ’Türkiye Cumhuriyeti’ diğer tarafına ise ’Republic of Turkey’ yazıldı. Kuyruğu ve gövde altı kırmızıya boyanan uçağın kuyruğunda TC-ANA uçağındaki gibi dev bir ay-yıldız bulunuyor.

Erdoğan'ın KKTC'de başlayıp Bakü'nün ardından NATO zirvesi için Galler'e uzanan yolculuğunda kendisine eşlik eden gazeteciler arasında bulunan Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan izlenimleri" başlığıyla yayımlanan (5 Eylül 2014) yazısındaki bazı bölümler şöyle:

Star gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, 'Elinize sağlık uçak çok güzel olmuş, kim dizayn etti' diye sordu.

Uçağın beğenilmesinden dolayı memnundu Cumhurbaşkanı.

'Değişik dizayn ve öneriler getirdiler ancak tasarımı ben yaptım' dedi.

Bu arada uçağın boyasının kısa sürede yetişmesi, renklerin dengeli kullanımı gibi konular da konuşuldu.

'İsmi ne olacak' diye sordum.

'İsmi belli ya' diye yüzüme baktı.

'Uçağın burnunda 'Tur' yazıyor öyle kalacak mı' diye yeni bir soruyla açmak istedim.

'Türkiye'nin Tur'u öyle kalacak' karşılığını verdi.

Uçağın özellikleri neler?

Air Force One ABD başkanlarını taşıyan başkanlık uçağıdır. Mavi-beyaz renkli Boeing 747 modelidir. Air Force One ABD Başkanı'nın içinde bulunduğu, hava kuvvetlerine ait hava aracının kodudur. Air Force One'ın kuyruk numarası 28000 ve 29000 olan iki jet uçaktan başkanın bindiğine verilen isimdir. ABD'de, devlet başkanı, tüm silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Bu sebepten başkanın adımını attığı her askeri araç call sign (çağrı işareti) değiştirir ve bağlı olduğu kuvvetin isminin ardına one eklenerek başkomutanın araçta olduğu vurgulanır.

Uçakta füzesavar sistemi

Airbus A330'ların VIP Presidential tipleri en çok 50 koltuklu olarak yapılıyor. Ancak Erdoğan için alınan bu uçak kalabalık heyetler düşünülerek 90 kişilik olarak tasarlandı. Kablosuz internet ağı bulunan uçak aynı zamanda kendi savunma sistemine sahip. Herhangi bir saldırıya karşı uçağa füzesavar monte edildi. Liste satış fiyatı 200 milyon dolar olan bu uçaklar, VIP dizaynı ile birlikte 300 milyon dolara kadar çıkıyor. THY'nin Airbus ile olan özel anlaşmaları sayesinde ve vergi muafiyeti ile bu maliyetin Türkiye için 120 milyon dolar olacağı söyleniyor.