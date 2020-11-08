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Erdoğan üç sezondur maçların oynandığı Kocaeli Stadyumu'nun 'açılışı'nı yaptı: Bugüne nasip oldu

08 Kasım 2020 15:52

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç sezondur maçların oynandığı Kocaeli Stadyumu'nun resmî açılışını bugün yaptı. 

Erdoğan törendeki konuşmasında, "153 milyon liralık bir yatırımla TOKİ tarafından şehrimize kazandırılan 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu’nun resmi açılışını bugün yapıyoruz, aslında üç yılı buldu, orada maçlar oynanıyordu ama resmî açılışı yapmak nasip olmadı onu da bu defa dedik bu açılışlarla beraber açılışını yapmış olalım." dedi. 

Erdoğan, "Üç sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmî açılışını yapmak ancak bugüne nasip oldu." diye konuştu. 

 

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