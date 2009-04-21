Erdoğan UBP'yi, Baykal da Erdoğan'ı uyardı

Eroğlu: Rumlara mahkûm olmayacağız

CHP lideri Baykal: Azerbaycan'ı kaybediyoruz

Köstek değil, destek ol

Baykal: AKP müdahaleci

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. KKTC'de pazar günü gerçekleşen seçimlerin yavru vatan için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yeni Derviş Eroğlu liderliğindeki yeni UBP iktidarından, KKTC Cumhurbaşkanı Talat ile Rum lideri Hristofyas arasındaki görüşmelerde statükoyu aynen muhafaza etmesini istedi.Başbakan Erdoğan şunları söyledi: Adada çözümün sağlanmasına dönük Güney ve Kuzey Kıbrıs arasında devam eden sürece köstek olmasını değil, destek olmasını temenni ettiğimiz burada özellikle vurgulamak istiyorum. Kimse bunun üzerinden de bir spekülasyona girmesin. Başlayan süreç, aynen devam etmelidir. 'Yeni bir iktidar orada oluştu, bu iktidar devam eden Sayın Talat ile Hristofyas arasındaki görüşmeleri bitirecektir veyahut da bu görüşmeler bugüne kadar devam eden esas üzerinden değil, farklı esas üzerinden devam edecektir' diye yanlış yaklaşım tarzları, hiçbir zaman doğru değildir. Biz orada KKTC Cumhurbaşkanı'nın elini zayıflatacak herhangi bir adımın hiçbir zaman yanında olmayız, bunu da açıkça söyleyeyim" dedi.Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Deniz Baykal da şunları söyledi:"Kıbrıs siyasi hayatına müdahalelerde bulunulduğuna tanık olduk. AKP'nin Kıbrıs siyasetine müdahaleleri olmuştur. Türkiye Kıbrıs'taki demokratik olgunluğa saygı göstermeli. Seçimler müzakere süreci açısından da önemliydi. Batı, AKP aracılığıyla KKTC siyasetine müdahale etmiştir. Batı, Kıbrıs siyasetine daha önce de müdahale etmiştir.Annan Planı döneminde Kıbrıs'a birçok güvence verilmişti. Geçen sürede AB'nin KKTC ile ilgili değerlendirmelerinin boş olduğu anlaşılmıştır. Kıbrıs'ın geleceği artık ona buna bel bağlayarak, onun bunun sözüne inanarak oluşturulmamalı. Kıbrıs'ın geleceği kimseye bel bağlanmadan oluşturulmalı.