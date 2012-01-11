Erdoğan: twitter'da hakara makara yapıyorlar

T24 - Başbakan Erdoğan, twitter kullanmadığını ancak konuşulanlardan haberi olduğunu söyleyerek, "Hakara, makara yaparlar. Benim adıma başkaları giriyor zaten. Benim kendi resmi hesabım yok'' yanıtını verdi.



Başbakan Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ziyaret ettiği Başbakanlık Basın Merkezi'nde gazetecilerle sohbet etti.



Bu sohbet sırasında Başbakan'la gazeteciler arasında hayli ilginç bir diyalog yaşandı. Gazetecilerin Twitter'a girip girmediğini sorduğu Başbakan Erdoğan, ''Hakara, makara yaparlar. Benim adıma başkaları giriyor zaten. Benim kendi resmi hesabım yok'' yanıtını verdi. Erdoğan, yazılanlardan haberi olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, ''Sevenlerimiz var tabii'' dedi.



İşte bu ilginç diyaloğun duyulmasından sonra ise sosyal medyada 'hakara makara' rüzgara esti. Twitter'da 'hakara makara' trend topic olurken, internet sözlüklerinde 'hakara makara' başlığı altında yüzlerce kişi yorum yaptı.



Peki ama 'hakara makara' ne demek? İnternette yorum yapan yüzlerce kişiye göre 'hakara makara' aslında 'makara kukara'nın değişik bir versiyonu. Ancak çok daha değişik yorumlar yapanlar da var:



- Hakuna matatanın bir başka versiyonu;

- Hakara makarayı seviyorum uleann;

- Hakara makara krizim geldi twitter'a girdim;

- Arapça hakara aşağılama, gözden düşürme ve makara geyik, gırgır, alay demek...





