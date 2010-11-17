Erdoğan twitter'a direniyor, ama...

T24 - Sosyal paylaşım ağı twitter'a siyasiler de büyük ilgi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılmasıyla twitter'da hareketlenen siyasi ortama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan henüz katılmadı. Taraf gazetesi yazarı Fikri Türkel, Babakan'ın adına açılan sahte hesapları kontrol ettirdiğini belirterek, "Başbakan Erdoğan, International Herald Tribune gazetesine verdiği röportajda; sosyal paylaşım ağlarına bakışıyla ilgili soruya verdiği cevapta “face to face” yani yüz yüze bir iletişim yöntemini tercih ettiğini söylüyor. Bakalım yüzde 42 ve yüzde 58, Başbakan’ın Twitter’a girmesine ne diyecek?" dedi.

Fikri Türkel'in Taraf gazetesinde "Başbakan Twitter’a girmeli mi" başlığıyla yayımlanan (17 Kasım 2010) yazısı şöyle:



Başbakan Twitter’a girmeli mi

Yeni gündemimiz bu. Twitter, kendi gündemini oluştururken, liderler ve şöhretliler de ona yardımcı oluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şahsıyla ilgili Twitter hesaplarını incelemeye aldırmış. Doğru da yapmış. Ancak, kendi veya makamı adına bir hesap açılıp açılmayacağını bilmiyoruz.

Daha önce de sosyal ağlarla ilgili olarak hem MİT hem de Başbakanlık elemanlarına uyarıda bulunmuştu. MİT’in “Karşıt unsurlar Twitter’ı kullanabilir” uyarısının ardından Başbakanlık da, personeline “Facebook ve Twitter hesaplarımı kontrol edeceğim” diye tutanak imzalattırdı.

Bunun gerçek anlamı şudur: “Paylaşım sitelerine girmeyin!”

Ancak uygulama ve yaygınlık bize resmin tamamını gösteriyor...

Dünyada en hızlı yaygınlık kazanan bu yeni mecraya ilk giren siyasi liderimiz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ( @cbabdullahgul) oldu. Üç gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en fazla takip edilen Twitter üyelerinden biri oldu.

Bence CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ( @kilicdarogluk), bu alanı en iyi kullanan parti başkanı konumunda. En son Cumhurbaşkanına “tvit” attı. Evet, laf atıyor, görüşlerini paylaşıyor, cevap veriyor, siyasi mesaj yayınlıyor. Bir muhalefet liderinden ne beklenir?

Son günlerin en şaşırtan Twitter üyesi ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bu haftanın rating rekoru onda. Gerçekten de @dbdevletbahceli adresi ona mı ait. Bu teknoloji çağında hâlâ öğrenemedik adresin kime ait olduğunu.

Sosyal paylaşım ağlarında bir adresiniz olacaksa ve konumunuzla ilgiliyse mutlaka şeffaf ve interaktif olmalı.

Sosyal ağlar, bir taraftan toplumu dönüştürürken diğer taraftan da ekonomiyi dönüştürüyor. Sizin reklamınızı yapan, söyleminizi paylaşan ve menfaatsiz, beklentisiz destekçileriniz oluşuyor. Klasik ekonominin pek çok özelliğini üzerinde taşımıyor. Viral etki oluşturuyor ve iletişimin en etkin uygulanmasını sağlıyor.

Mobil ve internet gibi sosyal ağları da en iyi kullanan lider olarak Barack Obama ( @BarackObama) gösterilebilir. Dünyada en fazla takipçisi olan siyasi lider olarak görünüyor. Sadece Twitter’da altı milyona yakın takipçisi bulunuyor. Bahçeli gibi sadece takip edilmesiyle yetinmiyor. Kendisi de 700 binin üzerinde kişiyi takip ediyor.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Twitter’da yok ama kendisiyle dalgasını geçen adresler oluşmuş. @cavalieresilvio diye özel yaşamıyla ilgili magazin haberlerini paylaşıyor. İngiltere Başbakanı David Cameron ( @DavidCameron),Twitter’daki adresinden Muhafazakâr Parti’ye ( @conservatives) yönlendirme yaparken. Rusya lideri Vladimir Putin de bu mecraya önem vermeyenler arasında görünüyor. Devlet Başkanlığı ( @KremlinRussia_E) daha aktif görünüyor.

İletişim dili önemli, Belçika Başbakanı Yves Leterme, bozuk İngilizce ile yazdığı twit’inde çok farklı anlamlara gelen cinsel bir mesajı paylaşmış gibi oldu ve medyanın gündemine düştü.

Öncelikle kabul edilmesi gereken şudur: Twitter’ın etkinliği her geçen gün artıyor. Katlanarak yeni üyeler kazanıyor ve her konuyu gündemine alabiliyor. Mobil iletişim yollarını kullanmasıyla birlikte varolan en hızlı iletişim yolu ve interaktif özelliği ile de en etkili medya aracıdır.

Başbakan Erdoğan, International Herald Tribune gazetesine verdiği röportajda; sosyal paylaşım ağlarına bakışıyla ilgili soruya verdiği cevapta “face to face” yani yüz yüze bir iletişim yöntemini tercih ettiğini söylüyor.

Erdoğan, gerçekten de mitinglerde, televizyonda ve ikili görüşmelerde çok başarılı. Siyasetçinin başarısının ölçütü seçim sandığıdır ve sonuçlarını görüyoruz. Bu durum Twitter’da olmamasının mazereti olabilir mi?

Twitter’a karşı olduğunu sanmıyorum. Oğlu Bilal Erdoğan, başta Mehmet Şimşek olmak üzere neredeyse bütün bakanları, milletvekillerinin pek çoğu, başta Edibe Sözen olmak üzere iletişimde siyasi danışmanları bu mecrada yer alıyor.

Gazete, teknoloji konusunda 25 siyasi ve toplumsal liderden daha görüş istedi. Bakalım yan yana yazılınca nasıl bir anlam çıkacak? Yüz yüze iletişim, el yazısıyla mektup ve duygularını anlatacak bir görüş kadar sıcak olmasa da yeni sosyal dalganın kimse önünde duramayacak gibi görünüyor.



Peki, Başbakan Twitter’a girmeli mi?

Medyada Twitter konusunda en paylaşımcı ve aktif yazarlar Taraf’ta yer alıyor. Herhalde yakında Twitter adreslerimizi de yazımızın altına koyacağız.

Bakalım yüzde 42 ve yüzde 58, Başbakan’ın Twitter’a girmesine ne diyecek?

Bugün bayramın ikinci günüdür. Bilvesile bütün okurlarımın, Twittaşlarımın ve insanlığın Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim.



