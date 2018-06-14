Erdoğan: Tutukludan aday olmaz, 24 Haziran'dan sonra düzenleme yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı kasteterek, "Cumhurbaşkanlığına adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil tutukluluğu da koyacağız. Seçimleri bir atlatalım adaylık şartları arasına 'tutuklu olan aday olamaz' maddesi koyduracağız. Burası yol geçen hanı mı ya?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin yarım asra damga vuracağını belirterek, "Ülkemizin yeni yönetim sistemini 16 Nisan'da milletimizin desteği ile getirdik. Yarım asıra damga vuracak seçim için milletimizin huzurundayız. Ülkemizi 10 büyük ekonomi arasına sokmak için sizden destek istiyoruz " dedi.

Mitingde, Muharrem İnce'nin CNN Türk canlı yayınında 'Gülen usulüne uygun istenmedi' dediği videoyu izleten Erdoğan, "Hande Hanım da gülüyor ha!" yorumunda bulundu.

Yalova'da konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Ülkemizin yeni yönetim sistemini 16 Nisan'da milletimizin desteği ile getirdik. Yarım asıra damga vuracak seçim için milletimizin huzurundayız. Ülkemizi 10 büyük ekonomi arasına sokmak için sizden destek istiyoruz. Bizim kimseye diyet borcumuz yoktur. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. Bugüne kadar beşer planında kimsenin önünde eğilmedik."

- Yalova cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz? Vakit birlik vakti. Vakit Yalova, vakit Türkiye vakti. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Yalova'yı üniversite ile kim buluşturdu. Bay Öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu. Bay Muharrem diyor ki, ben fizik öğretmeniyim, olabilir. Saygı duyarım. Ama biz bu üniversitede nice öğretmenler yetiştiriyoruz.

- Yalova'ya spor salonu, gençlik merkezi yaptık. Biz yaptık biz. Sağlıkta 14 adet tesis yaptık. İlave olrak 400 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yıl bitmeden de inşallah temelini atıyoruz. Yaşlılarımıza, engellilerimize 330 trilyon lira yatırım yaptık. Bay Kemal ne diyor, engellileri kendi haline bıraktınız. El insaf ya. Genel Başkan yalan söyler, cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Yalanı bırakın ya. Benim milletim 24 Haziran'da kime oy vereceğini iyi biliyor. Yalova'yı yeni TOKİ projeleri ile destekleyeceğiz. 2002'ye kadar 25 kilometre yol yapıldı. Biz 16 senede 55 kilometre ilave ettik.

Benim milletim 24 Haziran'da kime oy vereceğini biliyor

- Bunlar böyle. Benim milletim 24 Haziran'da kime oy vereceğini biliyor. Yalova'yı yeni TOKİ projeleriyle desteklemeye devam edeceğiz. Biz 16 senede 55 kilometre bölünmüş yol ilave ettik Yalova'ya.

- Bay Kemal ne diyor, engellileri kendi haline bıraktınız. El insaf ya. Genel Başkan yalan söyler, cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Yalanı bırakın ya. Benim milletim 24 Haziran'da kime oy vereceğini iyi biliyor. Yalova'yı yeni TOKİ projeleri ile destekleyeceğiz. 2002'ye kadar 25 kilometre yol yapıldı. Biz 16 senede 55 kilometre ilave ettik.

- İzmir-İstanbul Otoyolu, aynı zamanda Yalova'nın projesidir. İzmit Körfezi'ni geçen Osmangazi Köprüsü ile Altınova-Gebze yolunu trafiğe açtık. Ne çileler çektiniz değil mi? Osman Gazi'yi yaptık, hemen Yalova'ya. Bay Kemal de oradan geçiyor. Ama istemiyor. İstemiyorsan arabalı ile geçersin. 4. köprüyü de ben yaparım diyor. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Çalışmamış dersine. Bu aşk ister aşk. Rahmetli Neşet baba ne derdi, aşk ile koşan yorulmaz derdi. Biz aşığız aşık. Biz bu dağları bu aşkla deldik.

Tutukludan aday olmaz

- Dün Ovit Tüneli'ni açtık. Dünyanın en uzun 2. tüneli. Burası kışın kapalıydı. Ama hallettik. Biz söz verdik mi yaparız. Ne aldatan, ne aldanan olduk. Bunlar gibi yok şu kadar para vereceğim, yok bu kadar para vereceğim. Ya doğru konuş. Yalova'ya 16 yılda 338 trilyon yatırım yapıldı. Yalova'ya 3 arge merkezi kuruldu. Yalova'da katma değeri yüksek projelere önem verilmesi gerekiyor. Çiçek yetiştiriciliğini geliştireceğiz. Çiçek deyip geçmeyin, Hollanda'yı Hollanda yapan çiçekçiliktir.

- Seçimleri bir atlatalım adaylık şartları arasına "tutuklu olan aday olamaz" maddesi koyduracağız.

-Şimdi kafayı takmış İsmail Metin Temel Paşa'ya. Ben iftarda konuşma yapıyorum, Temel Paşa'da yanındakilerle alkışlıyor. Bak Bay Muharrem, ben sıradan bir aday değilim. Ben Anayasa'ya göre Başkomutan sıfatını taşıyorum. Bunu ben değil, Anayasa söylüyor. Sen İsmail Temel Paşa'ya bu şekilde davranamazsın. Yalova 24 Haziran'da gereken dersi vermelidir. Yalova'daki doğulu, güneydoğulu kardeşlerime sesleniyorum, bu oyunu bozarsanız siz bozacaksınız.

-Kanal İstanbul ile derdimiz boğazı kazalardan korumak. Ne Bay Muharrem'in ne de Bay Kemal'in kafası buna basmaz. Kanal İstanbul ile de yeni iki butik şehir kuruyoruz. Boğazdaki gemi kazasını gördünüz. O tankerde olabilirdi. Biz bu işi çözeceğiz. Biz Türkiye'yi dünya devleti yapacağız."

- Kafalarına takmışlar millet bahçelerine. Hyde Park varsa Yalova'da da millet bahçeleri olsa olmaz mı? Yalova yeşil ama ben istiyorum ki yemyeşil olsun. Atatürk Havalimanı'nı inşallah millet bahçesi yapıyoruz. ABD'nin Central Park'ından da 4 kat büyük olacak. Bunun dışında da 5 tane yapılacak. Yeni futbol sahaları yapıp, eskiyi buna dönüştüreceğiz.