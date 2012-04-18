Erdoğan: Tutuklu vekiller muhalefetin sorunu, önerilerini getirsinler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Gazeteciler, ERdoğan'a Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in tutuklu vekillerin durumu hakkında attığı yeni adımları sordu. Erdoğan, ‘’Değerli arkadaşlar bu konu ile ilgili olarak, bu vekiller hangi partilere aitse önce onların görüşlerini bilmek, görmek lazım. Bu sayede yasal çerçeveler içinde durumu değerlendirebiliriz'' dedi.

‘Tutuklu vekiller muhalefetin sorunu, görüş belirtsinler’

'Değerli arkadaşlar bu konu ile ilgili olarak, bu vekiller hangi partilere aitse önce onların görüşlerini bilmek, görmek lazım. Bu sorun AKP'nin sorunu değil. Onların sorunu. Yasal çerçeveler içinde bir çözüm bulunursa bunu yaparız. Ama bu seçimlere giderken birilerinin vekil olamayacağını bile bile ya da arkadan dolanarak çözermiyiz diye düşünerek gidermeye çalışmak hukuk devletinin içinde olmayan bir davranıştır. Meclis Başkanımızın bu tür bir girişimi olmuş, bunu saygıyla karşılarız. Muhalefet partileri bize görüş belirtirse bunu yasal çerçeveler içinde değerlendiririz.'

‘Suriye rejimi kan akıtmaya devam ediyor’

''Bu planın yürüyüp yürümeyeceği, Suriye'nin bu plana sadık kalıp kalmayacağına dair görüşüm maalesef olumlu değil. Suriye'de rejim kan akıtmaya devam ediyor. Komşu ülkelere kaçışlar devam ediyor. Şam dışındaki illerde öldürme hadisesi devam ediyor. ‘’Tankları çektik’’ ifadesi kısmen doğru ama kırsal kesime doğru çekildi. Mahallelerden bu görüntü kayboldu ama tanklar kırsal kesimlerde duruyorlar. Bunların kışlalara çekilmesi lazım. Anna’nın 6 planı hâlâ yerine getirilmiş değil. Bölgeye gözlemciler gidecek bu nedenle denetimleri çok büyük önem arz ediyor.''

Erdoğan : AB'nin ahde vefasında sapma var

''Avrupa Birliği bizim için stratejik ve siyasi bir karardır. Biz bu kararların ardındayız. Ama ne yazık ki AB üyesi ülkelerinin ahde vefa anlayışında çok büyük bir sapma vardır. Biz sabırla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Danimarka’dan sonra G.Kıbrıs'ın dönem başkanlığını tanımayız, aynı masada oturmayız. Görüşmeler ancak kurumlar aracılığıyla devam eder.''

İstanbul’da yapılacak olan Kürt Konferansı

İstanbul’da yapılacak olan ve Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani’nin de katılacağı Kürt Konferansı’na da değinen Erdoğan, ‘’Öncelikle tabii masadaki en önemli konu, Irak. Ardından da bölgedeki son görüşmeler konuşulacaktır. Bu da Suriye olacaktır. Ama görüşmeler esnasında çok farklı görüşmeler de konuşulabilir. Türkiye'deki terör sorunları konuşulabilir. Temenni ediyorum ki bu görüşmeler en kısa sürede tesirini gönderecektir’’ dedi.

Finlandiya, Türkiye'yi AB yolunda neden bu kadar çok destekliyor?

Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen : Bu da bizim stratejik tercihimizdir ve Türkiye'nin AB ailesi içinde olduğunu gören ülkeler çok fazla. Bu, Avrupa için de çok önemli. Türkiye'nin nüfusu ve ekonomisi gelişiyor. Gelecekte birbirimizin ekonomilerini aynı birliğe entegre edebiliriz.