-ERDOĞAN TÜSİAD GENEL KURULU'NDA İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 41. Genel Kurul Toplantısı başladı. Ceylan Otel'deki Genel Kurul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak konuşacak. Sedat Aloğlu başkanlığında Divan Heyeti'nin toplandığı Genel Kurul'da, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mustafa Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner açılış konuşmalarını yapacak. Toplantıda daha sonra, TÜSİAD Kurucu Üyesi ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Berker ile TÜSİAD'ın en genç üyesi Hacı Sabancı konuşacak. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu okunacak, 2010 yılı bütçesi ve harcamaları ile 2010 yılı çalışma raporu oylanacak. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesinden sonra YİK Başkanlık Divanı ve Haysiyet Divanı seçilecek, 2011 yılı bütçe tasarısı ve programı sunulacak.