Erdoğan: Türkiye'yi terörle aynı çizgide göstermek kimsenin hakkı da, haddi de değildir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabah saatlerinde Kobanê'ye saldıran IŞİD militanlarının Türkiye'den gittiği iddialarına yönelik olarak, "Ülkemizi hedef alan iftira ve karalama kampanyası başlatıldığını görüyoruz. Türkiye'yi terörle aynı çizgide göstermek kimsenin hakkı da, haddi de değildir" dedi.

İsim vermeden Halkların Demokratik Partisi'ni de eleştiren Cumhurbaşkanı, "Türkiye partisi olmanın yolu bu çevrelerin taşeronluğunu yapmaktan değil, ülkesine değer vermekten geçer. Herkesten aklı selim davranmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye partisi olmak lafla değil icraat ile olur. Artık terörle aralarına mesafe koymalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'Olayları seyirci tribününden izlememizi kimse beklememelidir'

ASKON iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Suriye ve Irak’ta yaşanan bu olaylar kendi iç dinamikleri ile değerlendirilemez. Petrol hatlarının güvenliğini öngören suni çizgiler kardeşi kardeşe düşman eden tahrikler geçen yüzyılın en önemli politikasıydı. Bölgede ölümü gösterip sıtmaya razı etme stratejisi güdülüyor. Bu olayları seyirci tribününden izlememizi kimse beklememelidir. Süreci an be an takip ediyoruz.

Bu sabah DEAŞ terör örgütü, Kobani bölgesinde menfur bir saldırı gerçekleştirdi. Masum sivilleri hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde lanetliyor ve telin ediyoruz.

Türkiye’yi güvenli liman olarak gören kimseye sırt çevirmedik. Saldırıda yararlanan 130 civarında yararlanan Suriyeliler hastanelerimizde tedavi altına alındı.

'Türkiye partisi olmak lafla değil icraat ile olur'

Ülkemizi hedef alan iftira ve karalama kampanyası başlatıldığını görüyoruz. Türkiye'yi terörle aynı çizgide göstermek kimsenin hakkı da, haddi de değildir. Türkiye partisi olmanın yolu bu çevrelerin taşeronluğunu yapmaktan değil, ülkesine değer vermekten geçer. Herkesten aklı selim davranmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye partisi olmak lafla değil icraat ile olur. Artık terörle aralarına mesafe koymalarını bekliyorum.

Vatandaşlarımızın yalan, iftira ve kara propaganda ile yaptıkları çağrılara itibar etmeyeceklerini biliyorum.