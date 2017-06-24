Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen bir toplantıda konuştu.

Erdoğan, "Türkiye’yi teröre destekle itham etmelerinin sebebi Suriye'deki oyunu bozmamızdır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sondan bir önceki iftarı bu akşam yaptık. Yarın akşam son iftarımız. Bu sofralar çok güzel sofralar. Pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın hepimiz için feraha barışa selamete vesile olmasını diliyorum. Suriye ve Irak başta olmak üzere İslam dünyasında yaşanan acıların son bulmasını diliyorum.

İnşallah bayramları bayram gibi kutlayacağımız günlerin yakın olduğunu ümit ediyorum.

Harran başta olmak üzere Şanlıurfalı kardeşlerim Suriyeli kardeşlerine ensar oldular. Gönüllerini açtılar. Devlet olarak bize hicret eden kardeşlerimize 30 milyar dolar harcama yaptık. 2 milyon Suriyeli kardeşimizi burada ağırlıyoruz. Batı 100 kişinin 500 kişinin hesabını yaparken biz 2 milyon insanı burada ağırladık.

Verdikleri sözleri hiçbir zaman tutmadılar. Şunu diyebilirsiniz; Bir şey vermediler mi? Bütün bu süre içinde 3 milyar dolar vereceklerdi. Yıl sonuna kadar 3 milyar daha verecekler. Toplam verdikleri 725 bin dolardır. Onlar destek verse de vermese de Türkiye destek vermeye devam edecek. Çünkü biz şuna inanıyoruz 'Veren el alan elden hayırlıdır'

3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklı kardeşimiz Türkiye'de hayatlarını sürdürüyor.

Suriye krizi tarihe kara bir leke olarak kazındı. Kendi vatandaşları için en temel hak olan demokrasiyi Suriyeli kardeşlerimize lüks gördüler. Uluslararası toplum Suriye'de kendi halkına zulüm uygulayan bir devletle katledilmesine seyirci kaldı. Bu süreçte Suriye'de yıkılan şehirlerin altında insanlığın itibarı da kalmıştır. Suriye'nin asıl kaybedeni bunca Müslümanın katledilmesine yeterli tepkiyi veremeyen İslam dünyası olmuştur. Biz bu çarpıklığa karşı gücümüzün yettiği kadar mücadele ettik ediyoruz.

DEAŞ terörüne destek verdiğimizi söylemelerinin nedeni, Suriye'deki oyunu bozduğumuz içindir. Suriye'ye barış ve huzur

Ülkemize karşı yürütülen karalama ve iftira kampanyalarının sebebi işte budur. Sadece bu iftiralarla kalmadılar, Suriye'deki ateşi Türkiye'ye taşımaya çalıştılar. Reyhanlı olayı DEAŞ'ın intihar saldırıları FETÖ'nün darbe girişimi, Suriyeli vatandaşlarımızla karşı karşıya getirme çabaları hepsi bunların bir ürünüdür. Türkmenler'e yardım götüren MİT tırlarının durdurulması da aynı çabanın ürünüdür. İnşallah Suriye ve Irak'ta oyun kuranların başına geçireceğiz.



Fırat Kalkanı harekatı ile ilk adımı attık. Bölgede 2 bin km alanı teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeler kurduk. Suriye'ye barış gelemesi için çalışmalarımızı aralıksız sürüdüreceğiz. Bu vesile ile 16 Nisan'da Türkiye'de yapılan referandumda Akçakale 3. ilçesi oldu. Harran 1. ilçe oldu.



Sınırlarımızda bir tehditle karşı karşıya kalırsak, Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak aynını yapacağız.