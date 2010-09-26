Erdoğan: Türkiye'yi Batı'ya fotoğraf albümleriyle tanıttım

T24 - Başbakan Erdoğan, Tophane olayına değinirken bazı semtlerin medyada yanlış yansıtıldığını Fatih’in Çarşamba semti ile ilgili bir anısını paylaşarak şöyle anlattı:



“Bakın çok acı yaşadığım bir tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbulumuzun belli bir semti, çok önemli bir konuma gelmiş bir beyefendi tarafından öyle anlatılıyor ki, yani orada hiç yaşamamış olsak ‘Belki’ deriz, oraya sadece belli giysiler içerisinde olan insanlar girebiliyormuş gibi bir takdim var. Başka kimse oraya giremiyor. Niye? Çünkü biliyorum ki, o semti sadece gazetedeki fotoğraflardan tanıyor. Kendileri oraya hiç girmemişler ama o semti fotoğraflayan o yayın organları ne yazık ki Türkiye’yi de Batı’ya, dünyaya böyle tanıttılar ve Türkiye’yi o resimle tanıyanlar, biz kendileriyle oturup konuştuğumuzda bizlere hep onları anlattılar. Aslında biz bu muyuz? Biz onlara ‘Biz bu değiliz’ demek mecburiyetinde kaldık. Bunu anlatmak durumunda kaldık. Bizde onlar da var, bunlar da var. Bazen inanın fotoğraf albümleriyle gitmek durumunda kaldık, semt semt bazı fotoğraflar çekmek suretiyle. Bazılarını özel davet ettik, İstanbul’u yerinde görsün diye. Onun için son dönemlerdeki turizm patlamasının bize çok faydaları oldu. Fotoğraflarla değil, bizzat İstanbul’u yerinde görerek, İstanbul’u, Türkiye’yi tanıtma, tanıma fırsatı buldular. Şimdi diyorlar ki ‘Biz artık Türkiye’yi tanıyoruz. Ben 10 sene önce geldim gördüm, şöyle bir Türkiye vardı, şimdi bambaşka bir Türkiye var’.”

Tophane münferit olay



Lokal bir olay, gereğinden fazla büyütülerek, abartılarak sunuldu. Sanki Türkiye bu. Tophane’deki ve benzeri olayları hassasiyetle izleyeceğiz ve tekrar yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağız. Ama, muhalefetin de medyanın da desteğini bekliyoruz. Biz, toplumdaki kaygıları, endişeleri anlamak ve gidermek noktasında da samimiyiz. Medyadan da bu konuda yardım bekliyoruz.

Çılgın proje İstanbul’un geneliyle ilgili



Bütün çerçevesi bellidir, Atatürk Kültür Merkezi ile alakalı değil, yanında arkasında bir alan var. 3 bin veya 3 bin 500 kişilik opera ve kültür merkezi yapalım. Diyorlar ki alışveriş merkezi yapacaklar. Üzülüyorum. Tüm dünyada kentler meydanlarıyla anılır, Taksim Meydanı’nın sadece adı var. Çılgın proje ise İstanbul’un geneliyle ilgili.

