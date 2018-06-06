Erdoğan: Türkiye'deki tek adam sensin Bay Kemal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "tek adam" eleştirileriyle ilgili, "Türkiye'deki tek adam sensin Bay Kemal. Cumhurbaşkanı adayını 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırıyorsun" dedi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i eleştiren Muharrem İnce'ye tepki gösteren Erdoğan, eeştiriye konu olan iftarın AKP'nin programı olmadığını söyleyerek, "Fizik öğretmeni olmuşsun okuman yazman yok" ifadesini kullandı.

Muğla'da konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- 24 Haziran bambaşka olacak. Ülkemizde demokrasinin gelişmesine yaptığımız katkıların en yakın şahitleri sizlersiniz.

- İmam Hatipler'e kafayı takmış. Bir garip adam. Ne zaman ne söyleyeceği belli değil. Ben de İmam Hatip mezunu olsaydım ben de Cumhurbaşkanı olabilirdim. Sana kim olma dedi? Sen daha çırak bile olamadın. Biz çıraklığımızı İstanbul'da belediye başkanı olarak yaptık.

- İstanbul'da çöp dağları var mıydı? Kim vardı CHP. Hava kirliği var mıydı? Vardı. Kim vardı CHP. Biz geldik çöp dağlarını kaldırdık. Biz o tüm hava kirliliğini kaldırdık.

- Düşünün küvetlere su dolduruluyordu. Gece su geliyordu evleri su basıyordu. Bunları yaşadık mı? Yaşadık. CHP, hava kirliliği, çöp dağıdır.

- Muğla stadını Millet Bahçesi'ne dönüştüreceğiz. İngiltere'nin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz olacak. Muğla'ya da süratle stadyum yapacağız.

- Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yapmakta olduklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Bu söylediklerimi akılda iyi tutun. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir proje ile geldim.

- Bunların kafalarında hiçbir proje yok. Açıkladıkları tek proje Türkiye'yi eski günlerine döndürme projesidir. Öyleki tek parti dönemindeki CHP'ye güzelleme yaptıkları bile oluyor.

- Türkiye'deki tek adam sensin Bay Kemal. Cumhurbaşkanı adayını "Gel bakalım Muharrem" diye çağırıyorsun. Peki Muharrem ne yapıyor?

- AK Parti geldiğimizde paramıza 6 sıfır vardı. Tuvalete kaça gidiyorduk. Şimdi 6 sıfırı attık, paramızı daha kıymetli hale getirdik.

- AK Parti Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kazandırdı. Siz bunları yerle yeksan mı edeceksiniz?

- Bu CHP zihniyeti var ya Nuri Demirağ'ın yapmış olduğu bu uçağın fabrikasını kapattı, gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. Bunlar sanayi, bilişim teknolojisinden anlamaz.

- Terör örgütünün liderini cezaevinde ziyaret eden adamdan ne beklersin. Ankara'dan İstanbul'a beraber yürümediler mi? Bunlardan ne beklersin. Bunlara 24 Haziran'da Osmanlı tokadına hazır mısınız?