Erdoğan: Türkiye’deki sığınmacılar için 30 milyar dolar harcandı

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Birleşmiş Milletler 72\'nci Genel Kurul Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki sığınmacılar için yapılan toplam harcamanın 30 milyar dolar olduğunu söyledi.

Nükleer silahların her türlüsüne karşı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Dünyayı nükleer silah belasından tümüyle temizlemeden bu tür sorunların üstesinden gelemeyeceğimiz açıktır.” dedi.

Myanmar’da provakatif terör olayları bahane edilerek Arakan Bölgesindeki Müslüman topluma adeta bir etnik temizlik yapılmaktadır diyen Erdoğan, “Yüzbinlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır.” dedi.