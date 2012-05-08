Erdoğan, İtalyan gazetesinin 'Suriye askeri müdahale' başlığını yalanladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Corriere della Sera Gazetesi’nde yayınlanan Monica Ricci imzalı röportajının "Türkiye, Suriye'ye müdahale için NATO'ya sormaya hazır" şeklindeki başlığını eleştirdi. Başlıkta geçen ifadelerin kendisine ait olmadığını kaydeden Erdoğan, "Başlık, röportajı yapan kişiye aittir. Böyle bir hanımefendiye böyle bir başlığı atmayı yakıştıramadım" diye konuştu.

İtalya’da temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de 23 bin Suriyeli olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pazar günü kendilerini konteyner kentte ziyaret ettim. Suriye’deki sorun sadece Türkiye’nin değil, uluslararası hukukun sorunudur. Aramızda 910 kilometre sınır var. Aramızda akrabalık ilişkileri var. İster istemez bizi ilgilendiriyor.

Yol haritası istenilen sonuca ulaşmadı. 50 gözlemci Suriye’de ne yapacak? Bu gözlemciler Suriye’nin bir ilçesinde kaybolur. Belki 1000, 2000, 3000 bin gözlemci görev yapmalıdır. Gözlemciler aynı anda gözlem yapmalıdır.

Bu otokratik yapılar artık geçerli değil, halk bunu sorguluyor. Korkudan kimse seçime gidemiyor. Suriye halkının iradesinin yönetime yansımasını diliyorum.”

Başbakan Erdoğan, Türkiye’de bulunan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin yakalanması için Interpol’ün kırmızı bülten çıkarmasını da değerlendirdi.

Başbakan Erdoğan, ''Irak Interpolü'ne yönelik kendisinin itirazi kaydını biliyorum. Avukatları aracılığıyla gerekli girişimleri yaptığını biliyorum. Bu son gelişmelerle ilgili de girişimlerini sürdüreceğini biliyorum. Sayın Haşimi'nin gerek ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili ziyareti, gerekse bu son gelişmelerle ilgili Türkiye'de bulunması söz konusuydu. Sağlık problemleriyle sürecini tamamladıktan sonra inanıyorum ki tekrar ülkesine dönecektir ve bu konuda da kendisi zaten hukuki noktadaki sorunlarıyla ilgili girişimlerini sürdürmektedir. Biz de bu konuda desteği verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz'' dedi.