Erdoğan: Türkiye olarak bugün Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki yarın da olacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Meclisi'nde konuştu. "Yakılan, yıkılan yerleri beraber inşa edeceğiz ve yeni bir Karabağ meydana getireceğiz" diyen Erdoğan, "İnşallah bir sonraki gelişimizde bu toprakların insanlarının evlerine yerleştiğini görmenin de bahtiyarlığını yaşayacağız. Onlara da bu çağrıyı Azerbaycan parlamentosundan ben de yapıyorum. Evleriniz yapılıyor, oralara yerleşmenizi bizler de hasretle bekliyoruz. İşgalin sebep olduğu sürekli çatışma halinden kaynaklanan yorucu gerginlik ortadan kalkmıştır. Şu anda yollar süratle yapılıyor. Bir taraftan inşallah altyapı tesisleri yapılıyor. Bizler de TOKİ'mizle bölgede okul, hastane ve buna benzer birçok eserleri inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"İki devlet tek millet anlayışı ile saygı ve bahtiyarlıkla selamlıyorum. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş milli mecliste sizinleyim. Tüm bölge ülkeleri hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Refahın artması için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız" diyen Erdoğan, "Canı yananlar, kanı dökülenler sadece Karabağ’da yaşayan insanlardır. 30 yıl beni Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden uzaktaydı. 30 yıl sonra asıl sahiplerine ulaştılar" dedi.

"Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen, gelsin Karabağ'da iki dönem arasındaki farka baksın" diyen Erdoğan, "Gözlerini kırpmadan Karabağ için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum. Türkiye olarak tüm kalbiyle Azerbaycan’ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki yarında da yanında yer alacağız" mesajı verdi.

Erdoğan ayrıca, "Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk dünyasının da kültür başkenti olarak görmekten mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.