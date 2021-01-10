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Erdoğan: Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz

10 Ocak 2021 12:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir." diyen Erdoğan, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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