Erdoğan: Milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açıklanan her veri Türkiye'nin olumlu ayrışacağını teyit ediyor" derken, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde vatandaşlara yapılan maddi yardımların 24 milyar lirayı geçtiğini söyledi. Türkiye'ye saldırılan olduğunu söyleyen Erdoğan, Ülkemiz yakın tarihinde görülmemiş ölçüde güçlü hale geldik. Küresel güç değerlendirmelerinde ülkemizin konumu gittikçe yükseliyor. Ülkemizi 2023'e sağ salim ulaştırdığımızda Türkiye'yi durdurulamaz bir güç haline getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi hizmet binası açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Hafta içinde yükseldiği açıklanan enflasyon verilerine değinen Erdoğan, "Enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlarla düşürmekte kararlıyız" dedi. Avrupa Birliği'nin (AB) turizm konusunda Türkiye'yi güvenli ülkeler arasında göstermemesini eleştiren Erdoğan, "Özellikle Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü çıkması birilerini rahatsız etti. AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken, Türkiye'yi dışarda bırakması bunun örneğidir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Dünya ekonomisinin en önemli merkezlerinden olan İstanbul'un konumunu daha da pekiştireceğine inanıyorum. Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'nin cazibesi artacaktır. Yatırım yapmak, kazanç sağlamak, üretmek için çaba gösteren herkesin yanında olmak temel görevimizdir.

"Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz. Büyüme rakamları başta olmak üzere pek çok konuda fiili gerçekleşmelerin geride kalması potansiyelimizin zenginliği sayesindedir. Açıklanan her veri Türkiye'nin olumlu ayrışacağını teyit ediyor.

"Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yolumuza devam ediyoruz. Salgın dönemi çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığının görülmesini birkaç ay öteledi. Toplumun her kesiminin yanında olduk. Sosyal koruma kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.

"Özellikle Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü çıkması birilerini rahatsız etti. AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken, Türkiye'yi dışarda bırakması bunun örneğidir. Biz bir kaybedersek onların kaybı 5 olacaktır, 10 olacaktır. Böylesine çarpık bir hesabın uzun süre sürdürülmesi mümkün değildir. Özellikle turizmde Türkiye ile yarışabilecek bir başka millet tanımıyorum. Elbette bu konuda daha ilkeli davranan ülkeler de var, mesela İngiltere.

"Faizlerdeki düşü tüm piyasalarda canlandırmayı beraberinde getirdi. Özellikle konut, otomotiv sektöründe ciddi bir patlama var. Ulaşımdan sağlığa ardı ardına yaptığımız açılış törenlerinde azmin ifadesidir. Tüm yaz ve sonbahar boyunca sürecek bir açılış takvimi var, durmak yok yola devam. Bu parolayla ülkemize ve milletimize yaptığımız hizmetleri sürdürmekte kararlıyız.

"Enflasyonu 2018 Ekim’de yüzde 25’ten yüzde 11’lere kadar gerilettik. Şu an yüzde 12’lerde olan enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. 83 milyon işimize sıkı sıkıya sarılacağız, hedeflerimize ulaşacağız. Milletimizde taşı sıksa suyunu çıkaracak kararlılık ve azim olduğunu biliyorum. Bu gücümüzü tam kapasite olarak kullanmamız gereken bir döneme giriyoruz. Bu milleti geçmişte teröre boğarak farklı saldırılarla fırsatları kullandırmışlardı.

"Bu defa Türkiye’nin şahlanışını durduramayacaklar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar başaramayacaklar. Tarihi tekerrür ettirmek amacıyla içerde ve dışarda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu sefer Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar. Türkiye'nin son 18 yıldaki istikrarlı yükselişi, cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanın 5 katının 10 katının yapılabilmesini teşhis etti. Hamdolsun milletimiz özellikle son 7 yıldır bu amaca yönelik yapılan tüm hamleleri boşa çıkardı. Biz de Türkiye düşmanlarını birer birer tepeleyerek işte bugünlere kadar geldik. Ülkemiz yakın tarihinde görülmemiş ölçüde güçlü hale geldik. Küresel güç değerlendirmelerinde ülkemizin konumu gittikçe yükseliyor. Ülkemizi 2023'e sağ salim ulaştırdığımızda Türkiye'yi durdurulamaz bir güç haline getirmiş olacağız."