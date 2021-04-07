Erdoğan: Ramazan ayında tedbirlere riayet ederek salgının boynunu kıracağız, hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarındaki hızlı artışı nedeniyle kısa süre önce açılan restoranların ramazan ayı boyunca kapatılma kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu. "Salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnaflarımızın sorununu biliyor ve bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Amacımız ülkemizi bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır" diyen Erdoğan, "Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Amacımız ülkemizi bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır" diye konuştu. Erdoğan, "Ramazan ayında tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da kıracağız. Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz" ifadesini kullandı.

Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, "Madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelmiyoruz. Sıkıntılarımız yok mu elbette var. Bunun için kendi içimizde yapmamız gereken değişimler olduğunu biliyoruz. Teşkilatlarımızdan başlayarak her seviyede bu değişimi adım adım hayata geçiriyoruz, geçirmeye de devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu süreçte yanlış insanlarla yanlış işlerle yanlış yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Hunları tespit eder etmez, asla sütünü örtmüyor asla yanlışı savunmuyor gereğini yerine getiriyoruz. Meclis çalışmalarından hükümet icraatlarına ve belediye faaliyetlerine kadar her yerde tespit ettiğimiz eksiklik ve hataları derhal telafi yoluna gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz. Milletle inatlaşılmayacağını, ancak teslim olunacağını siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir parti olarak başka türlü de hareket edemeyiz" diye konuştu.

Partisinin 2023 hedeflerinden bahseden Erdoğan, "Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eserleri yeni bir başlangıç kabul ederek 2023 hedeflerimize yöneldik. Büyük kongremize besmele ve Fatiha ile başlayarak niyetimizin hayır olduğu inancımızla, akıbetimizin de hayırla neticeleneceğine olan teslimiyetimizi tekrarladık. Türkiye için güven ve istikrar diyerek inandığımız yolda hangi istikamette yürüyeceğimizin taahhüdünü milletimize verdik" sözlerini kaydetti.

Erdoğan'dan Konya'da şehit olan yüzbaşının ailesine baş sağlığı mesajı

Erdoğan, Konya'da bir askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu bir yüzbaşının şehit olmasına ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan bir tanesi eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Gerek ailesine gerekse tüm TSK'ya, milletimize başımız sağ olsun diyorum" dedi.

"Kader hükmünü verdi ve kendimizi yeni bir küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık"

"Dünyanın Koronavirüs salgınıyla iyice açığa çıkan zulüm, çarpıklık, haksızlık batağında daha fazla ilerleyemeyeceği her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Tarihin bu önemli kavşağında medeniyet görevini devralmak için her alanda çok daha fazla çalışacağımızın ahdini milletimizle paylaştık. Tüm kalbimizle milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Erdoğan devamında şunları kaydetti:

"Artık Türkiye için bu vizyon iç geçirilecek özellikle de iç geçirmek suretiyle ifade ettiğimiz bir rüya olmanın ötesinde somut bir hedef dönüşmüştür. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız boyunca defalarca gerçekleştirdiğimiz medeniyet şahlanışlarından birinin tam eşiğindeyiz. Türk milleti bu noktaya gelememesi için cumhuriyet tarihimiz boyunca tek parti zulmüyle, vesayetle, darbeyle, terörle engellenmeye çalışıldı. Önümüzdeki engelleri birer birer aşarak buraya kadar geldik. Herkes kendi hesabını yaparken kader hükmünü verdi ve kendimizi yeni bir küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık."

"Darbe ve vesayet heveslerini buldukları her fırsatta ortaya dökenler var"

Konuşmasında muhalefeti de hedef alan Erdoğan, "Proje genel başkanlar, proje partiler, proje şahsiyetler üzerinden bizi yıpratarak Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler var. Artık tarihe karışmış olmasını arzu ettiğimiz darbe ve vesayet heveslerini buldukları her fırsatta ortaya dökenler var. Bunlara karşı da tavizsiz bir şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ramazan ayı açıklaması

Koronavirüs salgınına ilişkin de konuşan Erdoğan, ramazan ayına ilişkin şunları kaydetti:

"Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Bugün üretim tarafında çarklar dönüyor. Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük, hazırlıklarımız tamam. Salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnaflarımızın sorununu biliyor ve bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Amacımız ülkemizi bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.

Türkiye'nin tek başına salgını yenmesi önemli değildir, önemli olan dünyadaki genel iyileşmesinin gerisinde kalmamak, mümkünse önünde gitmektir. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Ramazan ayında vaka sayılarında birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, turizm sezonunu ve bunun içerde yol açacağı hareketliliği yakalayabiliriz.

Ramazan ayında tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da kıracağız. Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz."

"Türkiye’nin en önemli sorunu muhalefetin zihniyetinde dilinde duruşundaki bozukluktur"

"Hep söylediğimiz gibi Türkiye terörün de ekonominin de uluslararası mücadelelerin üstesinden Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle gelecektir" diyen Erdoğan, "Buna karşılık Türkiye’nin en önemli sorunu muhalefetin zihniyetinde dilinde duruşundaki bozukluktur. CHP’nin başındaki zatın durumu bu çarpıklığın en somut örneğidir. Söylediği şeylerin yarısı yalan olduğu halde sanki atomu parçalamanın formülünü bulmuş edasıyla sürekli konuşuyor. Tek bir konuşmasında 40 yalanı aynı söyleme başarısını gösteren bu zat son dönemde bol keseden vaatler sıralamaya başladı. Milleti ikan edebilirse bunları hayata geçirmek için iş başına gelir. Şayet vaatlerini yerine getiremezse de sefil bir şekilde oradan ayrılır. Bay Kemal hariç. Ama sorun bu zatın vaatlerinde dibinin delik olması. Türkiye'de 10 milyon işsiz var ben bunları çözeceğim diyor. İşsizliğe çare olarak söylediği çözüme kargalar bile gülüyor" sözleriyle CHP liderine yüklendi.

"Allah kimseyi şaşırtmasın"

Erdoğan, "İşte geçtiğimiz günlerde bir grup emekli amiralin ve onun yanında emekli büyükelçilerin ve yine emekli milletvekillerinin ki bunlar hepsi CHP merkezlidir. Yayınladığı ve içinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor. Allah kimseyi şaşırtmasın. İnsan bir kez şirazeden çıktı mı işte burada olduğu gibi kendini nerede bulacağı belli olmuyor" diye konuştu.

İl başkanlarına çağrı

Erdoğan son olarak il başkanlarına seslenerek, "Sizlerden illerinize döndüğünüzde 19 yıllık çalışmalarımızı her fırsatta milletimize anlatmanızı istiyorum. Aynı şekilde CHP'nin başındaki zatın ve yanındaki çetenin hezeyanlarını, yalanlarını, terörist ve darbe seviciliklerini kadınıyla, yaşlısıyla, muhalifiyle anlatmanızı istirham ediyorum" sözlerini kaydetti.