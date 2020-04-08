Erdoğan'dan vatandaşlara mektup: Türkiye, Koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biri; bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde Koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Vatandaşlara bir mektup ile seslenen Erdoğan, "Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde Koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir.



165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.



Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. Küresel salgın haline gelen Koronavirüs'e karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz.



Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkânlarımızı seferber ediyoruz."