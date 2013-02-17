Erdoğan: Türkiye hâlâ darbe anayasalarıyla mı yönetilecek?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasayı isteyenin AKP olduğunu, diğer siyasi partilerinse "ipe un serdiğini" belirterek, "Bu kadar anayasalar yapmış, anayasalarda değişiklik yapmış bir Türkiye, hala darbe anayasalarıyla mı yönetilecek?" dedi.

Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde işsizliğin, yoksulluğun, acının, kanın, gözyaşının yegane sebebinin terör olduğunu belirterek, "Bizde ayrım yok, bölücülük yok, bölgesel milliyetçilik yok, etnik milliyetçilik yok, dinsel milliyetçilik de yok. Kimse bizim karşımıza Kürtlükle, Türklükle çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız" dedi.

Başbakan Erdoğan, Midyat'ta katıldığı toplu açılış töreninde, hiçbir ayrım gözetmeksizin 81 ile tüm ilçelere, köylere, yaylalara, mezralara hizmet götürdüklerini söyledi. Yıllarca ihmal edilmiş, geri bırakılmış bütün bölgelere pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve daha fazla yatırım götürdüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir kardeşim, şuraya bir pankart asmış, "2023'e kadar değil, 3023'e kadar seninle beraberiz' diyor. Bu, gönüllerin konuşmasıdır, gönül dünyasının bütünlüğüdür. İşte ben Midyat'ta bunu görüyorum. Midyat, Türkiye'nin bütün renklerini bünyesinde toplayan ve bunları huzur içinde, karşılıklı sevgi saygı içinde, dayanışma içinde bir arada yaşatan bir medeniyetler, barış, sevgi şehridir. Farklılıklar arasında hoşgörüyü egemen kılan Midyat, değil Türkiye'ye, dünyaya örnek teşkil edecek bir ilçemizdir. Siz bunu başardınız. Sizleri tebrik ediyorum."

Erdoğan, yeni anayasayı isteyenin AK Parti olduğunu, diğer siyasi partilerinse "ipe un serdiğini" belirterek, şunları ekledi:

"CHP diyor ki, "Bunun sınırı olmaz. Ne zaman biterse.' MHP, '23 Nisan güzel bir gün, 23 Nisan'a kadar bitirelim' diyor. Eyvallah diyoruz, 23 Nisan fazla uzun bir süre değil. BDP'ye bakıyorsun, o da aynen CHP gibi konuşuyor, "Süresi olmaz, ne zaman biterse' diyor. Böyle sulandırma olmaz. Bir iş yapacaksan, bunun başlangıcıyla bitişi belli olur. Bu kadar anayasalar yapmış, anayasalarda değişiklik yapmış bir Türkiye, hala darbe anayasalarıyla mı yönetilecek? Biz samimi olduğumuzu en başta gösterdik. Bizim 325 milletvekilimiz var. Biz, 325 milletvekiliyle Anayasa Uzlaşma Komitesi'nde 3 kişiyle temsil ediliyoruz. Bizim dışımızdaki 3 partinin 215 milletvekili var. 9 üyeyle temsil ediliyor. Biz yeni anayasayı yapalım diye buna bile eyvallah dedik. Hala faturayı bize kesmek istiyorlar. Bunu kimse yemez. Normal parlamentodaki komisyon çalışmalarında milletvekili sayınız neyse, ona göre üyeyle orda temsil edilirsiniz. Ama biz burada yeter ki üzümü yiyelim dedik. Bizim bağcı dövmekle işimiz yok, dedik. Şimdi Meclis Başkanımız Mart sonu dedi ve Mart sonuna kadar çalışacağız. İnşallah hayırlı olur, inşallah bunu da bitiririz."