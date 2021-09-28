Erdoğan: Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma problemine ilişkin açıklamalarını sürdürürken, "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir" dedi.



Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna sahip ülkesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, açıklamasıyla birlikte şu videoyu paylaştı:

Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Öğrencilerimizin barınma ihtiyacı için yoğun bir talep ortaya çıktı. Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Bunun altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum, son zamanlarda bazı park, bahçe, buralardaki bankların üzerinde yatanlar, açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Sözde öğrenciler, aynen Gezi Parkı olayı neyse, bunun bir başka versiyonudur. Ülkemizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık.

Ayrıca, özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi öğrencilerimizin hizmetindedir. Kamu ve özel olarak yurt sayıları İngiltere'de 350 bin, Almanya'da 290 bin, Hollanda'da 113 bin, İspanya'da 91 bin seviyesindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın kapasitesiyle bu konuda açık ara birincidir. 81 ilimizin tamamında şu güzelim yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. Bu yıl yurt başvuruları kurum tarihinin en yüksek rakamı olan 624 bine yükselmiştir. Görüldüğü gibi odalarımızda 1, 2, 3 yataklı yurtlarımız var. Yapılan başvuruların yüzde 70'ine denk gelen 430 bini yerleştirilmiştir. Ailelerinin yanında kalmakta olan, burs ve kredi olarak, biz şu anda 1,5 milyon öğrencimize burs ve kredi veriyoruz.

Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyon türü yerlerde kalmayı tercih eden öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerinin tamamına yakını öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Yurtlarımızın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızla 110 binin üzerinde yatağı hizmete sunacağız.

Eskiden değerli kardeşlerim, işte CHP'nin dönemlerinde, 30-40 kişinin doluştuğu yerlerden oluşan ranza tipi yataklarda yatardık, biz oralardan geldik, geçtik. Öyle yurtlarımız vardı. Şimdi ise 3-4 kişilik, bazalı, banyolu, dolaplı, internetli, otel standardında odalara dönüştürdük. Yurtlarda kalan öğrencilerimize biz geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı. Bunu da şimdi 650 liraya çıkardık. Ayrıca 570 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Yılın 12 ayı boyunca 1,5 milyona yakın öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. Biz hükümete geldiğimizde bu rakamın sadece 45 lira olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Tüm bunlar eser ve hizmetlerimizin sadece bir kısmıdır. Bu ülkenin gençlerinin diledikleri seviyeye kadar eğitim görmelerini sağlayacak altyapıyı da biz kurduk."

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