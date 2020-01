Erdoğan: Türkiye artık ayağa kalktı, şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ MALAZGİRT(Muş), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferinin 946\'ncı yıldönümü törenlerinde yaptığı konuşmada, \"Hayatımız boyunca bizleri beli bükük olarak görmek istiyenlere diyoruz ki Türkiye artık ayağa kalktı, bunu böyle bilesiniz. Ne yaparsanız yapın bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü biz ancak rükuda eğiliriz\" dedi.

Malazgirt Zaferi\'nin 946\'ıncı yıldönümü kutlamaları büyük coşku içinde yapıldı. Okçular Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığı\'nca gerçekleştirilen organizasyon kapsamında tören alanına 13 Kırgız kıl (keçe) çadırı kuruldu. Saftekin Mahallesi\'ndeki 1071 Zafer Meydanı\'nda kutlamalar sabah erken saatlerde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar, Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte ok atma yarışmaları, eğlenceli ok oyunları, mas güreşi, mangala oyunu yapıldı. Okçular Vakfı sporcuları ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışmacıları ok atmak için yarıştı.

YENİ BİR VATANIN KAPISINI AÇTI

Zafer Meydanı\'ndaki tören alanında ilk konuşmayı yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şunları söyledi:

\"Ata yurdundan kalkıp Anadolu\'ya sefer eden ecdadımız bu aziz toprakların yeni bir vatanın kapısını açmışlardır. O günden bugüne Anadolu kardeşlik bütünlük ve sonsuz esenlik yurdu olarak aziz miletimizin vatanı olmuştur. Alparslan ve askerlerinin zaferi, milletimizin kaderini değil, Anadolu coğrafyasının kaderini değiştirmiştir. 26 Ağustos\'ta Sultan Alparslan atının kuyruğunu örüp, okunu yayını bırakarak \'ölmek var dönmek yok\' diyerek büyük zaferi kazanmış Anadolu\'nun kapısını sonuna kadar açmıştır. Aynı ruhla bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri, bağrından çıktığı milletinin birlik bütünlük ve güvenliği, egemenliği için \'ölürsem şehit, kalırsam gazi\' anlayışıyla her türlü tehdide karşı milletinin emrinde mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Anadolu\'yu vatan yapmanın yolunu açan Malazgirt Zaferi\'nin yanında 30 Ağustos Zafer bayramını da kutlamaktayız. Malazgirt, bin yılık varlığımızın anahtarı olmuş, 30 Ağustos da Büyük Taaruzda en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, bekasına sahip çıkmasının sembolü olmuştur. İki zafer aziz milletin istikbali ve geleceği için mücadele ederken her türlü zorluğun üstesinden geleceği ve cesarete sahip olduğunun isbatı olmuştur\" diye konuştu.

\"BU ZAFER MİLLETİMİZE YENİ BİR VATAN KAZANDIRDI\"

\'Dombra\' şarkısının çalınıp söylenmesinden sonra, mehter takımının ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayraklarla donatılan meydanı dolduran binlerce kişiyi selamladı. Erdoğan, şunları söyledi:

\"Evet bundan 946 yıl önce mübarek bir cuma günü Sultan Alparslan Malazgirt\'te kazandığı zaferle Anadolu\'yu bizlerin ebedi yurdu yapacak adımı yapmıştır. Bir elinde al bayrağı diğer elinde yeşil sancağıyla Anadolu\'ya Malazgirt\'ten girip Avrupa\'nın ortalarına kadar şanla şerefle zaferle yürüyen ecdadımızla iftihar ediyoruz. Malazgirt zaferinden sadece 4 yıl sonra 1075\'te İznik\'te bu coğrafyadaki ilk devletimiz, Anadolu Selçuklu devletinin kuruluşunu ilan ettik. Evet bundan 946 yıl önce mübarek bir cuma günü Sultan Alparslan Malazgirt\'te kazandığı zaferle Anadolu\'yu bizlerin ebedi yurdu yapacak adımı yapmıştır. Bir elinde al bayrağı, diğer elinde yeşil sancağıyla Anadolu\'ya Malazgirt\'ten girip Avrupa\'nın ortalarına kadar şanla şerefle zaferle yürüyen ecdadımızla iftihar ediyoruz. Sultan Alpaslan savaşmak için ordusunun önüne geçtiğinde şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim olsun, zafer kazanırsak istikbal bizimdir demişti. Gerçekten de bu zafer, milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandırdı. Malazgirt zaferinden sadece 4 yıl sonra bin 175 de İznik\'te bu coğrafyadaki ilk devletimizin Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluşunu ilan ettik. Yaklaşık iki asır sonra da dünyanın gördüğü en büyük devletlerden biri olan Osmanlı çınarı Anadolu\'da kök salmaya, 7 iklim 4 kıtayı gölgesi altında toplamaya başladı.\"

YEDİ DÜVELE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ

Malazgirt\'i anlamayanların tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devleti anlamayacağına işaret eden Erdoğan, 80 milyonun tek millet olduğunu belirtti. Etle kemik, etle tırnak gibi tek millet olduğumuza dikkati çeken Erdoğan, bizi bölemeyeceklerini savundu. Cudi, Gabar, Tendürek Dağlarını PKK\'ya mezar ettiklerini, terör bitinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, miletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti. Ucu Pensilvanya\'ya dayanan o malum zatın 15 Temmuz darbe girişiminde çok ciddi bir fatura ödettini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti:

\"Sultan Alparsan kimle mücadele ettiyse biz de 15 Temmuz\'da onla mücadele ettik. Osman Gazi kimlerle mücadele etmişse, Fatih Sultan Mehmet Han, Abdulhamit Han, Gazi Mustafa Kemal kimlerle mücadele etmişse, biz de onlarla mücadele ettik. Oyun aynı, hedef aynı. Sadece senaryo farklı, figüranlar farklı. FETÖ bir piyondu. PKK, YPG, PYD bir piyondur. DEAŞ bir piyondur. Hepsi de gözünü vatanımıza dikmiş olan güçlerin birer aracıdır. Biz yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. Kefenleri giymeye hazır mıyız? Kefenleriyle yürüyen ecdadın arkasından yürümüye hazır mıyız? Rahmetli Menderes gibi, arkadaşları gibi. Biz de 15 Temmuz gecesi aynı hissiyatla ne dedik? Yürüyeceksin, millet yüreyecek arkandan. Çağrıyı yaptığım zaman milletim meydanlara çıktı. Hainlarin karşısına dikildi.\"

\"TÜRKİYE ARTIK AYAĞA KALKTI\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

\"Hayatımız boyunca bizleri beli bükük olarak görmek istiyenlere diyoruz ki Türkiye artık ayağa kalktı, bunu böyle bilesiniz. Ne yaparsanız yapın bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü biz ancak rükuda eğiliriz. Biz sadece Allah\'a ibadet eder, sadece ondan yardım dileriz. Çünkü bizi doğru yola iletecek olan, yanlıştan koruyacak olan sadece Rabbimizdir. Allah\'ın yardımı, milletimizin ferasetiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir saldırı, tuzak yoktur. Ağaç dallarıyla ve yapraklarıyla gürler. Anadolu dediğimiz bu ulu çınar gölgesinde yaşayan 80 milyon insanıyla yüzlerce milyon dostuyla tarihiyle, kültürüyle tüm zenginlikleriyle gürlemektedir. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bizim bir medeniyet iddiamız var ve bunu da başaracağız. Medeniyeteri taş üstünde taş koymayanlar değil, taş üstüne taş koyanlar geliştirebilir, yükseltebilir. Bunun yolu da çalışmaktan geçiyor. Siz kendiniz için çalışmazsanız birileri kendileri için çalıştırır. Bu millete artık eğilmek yok. Şunu unutmayalım tıpkı Sultan Alparslan, Selahaddin Eyyübi\'nin Yavuz Sultan Selim\'in, Gazi Mustafa Kemal\'in yaptığı gibi ancak bir beraber olursak bu zulmün, kötü gidişin önün geçebiliriz. Türkiyenin 2023 hedefleri sadece bizim değil, tüm coğrafyamızın kurtuluşun anahtarıdır. Türkiye\'nin 2023 - 2071 vizyonları bizimle birlikte çok daha farklı bir şekilde tüm kardeşlerimizin aydınlık geleceğinin müjdecisidir. Ecdadımızın yolundan gidelim. Gelin hep beraber bölgemizin yaşadığı karakışı umut dolu bir bahara dönüştürelim. Alparslan\'ın ve Malazgirt\'te aslanlar gibi savaşan ecdadın ruhunu bu şekilde yadedebiliriz. Şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin fedakarlığını bu şekilde yüceltebeliriz. Bu bölgeyi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Burası yeni geleceğimizin de sembolu haline gelecektir.\"

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız Kuran-ı Kerim ile birlikte Malazgirt\'in sembolik anahtarını takdim etti. Törenler sırasında sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a eşlik eden Mehter takımından bir kişi sıcak nedeniyle baygınlık geçirdi.

KİMLER KATILDI?

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muş Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Muş Belediye Başkanı AK Partili Feyat Asya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, il valileri ve belediye başkanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu genel başkanları, askeri erkan, kamu kurum amirleri ve on binlerce vatandaş katıldı.

