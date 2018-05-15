Erdoğan: Türkiye 40 gün sonra farklı bir döneme uyanacak; ekonomide daha etkin rol oynayacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. "Türkiye 40 gün sonra çok farklı bir döneme uyanacak" diyen Cumhurbaşkanı, hükümet sisteminde etkinliklerinin de farklı olacağını belirtti.

Ekonomiye dair de önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan başkanlık seçimlerini kazanması halinde para politikalarında daha etkili bir rol oynayabileceğine vurgu yaptı. Erdoğan, "Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bu adımları atacağız, ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu yaparız" dedi.

Erdoğan, "Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Bunu Başkan'a soracağına göre para politikalarında etkili olan bir Başkan görüntüsü vermeye mecburuz" ifadesini kullandı. Başkan'ın bu etkinliğinin önemli bir değişiklik olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birilerini rahatsız edebilir, ama mecburuz. Vatandaşa hesap veren, devleti yönetendir" değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konudaki adımları bir yerleri rahatsız etmek amacıyla atmadıklarını vurguladı.

Resmi ziyaretler için İngiltere'de bulunan Erdoğan'ın Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

- Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı inecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu. TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz.

- Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Bunu Başkan'a soracağına göre para politikalarında etkili olan bir Başkan görüntüsü vermeye mecburuz. Bu birilerini rahatsız edebilir, ama mecburuz. Vatandaşa hesap veren, devleti yönetendir. Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bu adımları atacağız, ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu yaparız.

Para politikalarında etkin rol oynama

- Bu yönetim anlayışı Amerika'da ne ise, Avrupa'da ne ise, Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Onlar için meşru olan bir şey bizim için gayrimeşru olamaz. Bunu herkes böyle bilsin. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Ülkemize asla kaybettirmeyeceğiz.

- Para politikalarında etkin bir başkan görüntüsdü vermek zorundayız.

- Yerli ve milli parayla alışveriş yaparak kur baskısından korunuyoruz. Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.

"Başımızın çaresine bakarız"

- Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Yunanistan, S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi. Rolls Royce ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim için stratejik ürünler doğalgaz, petrol ve Rusya'dan alıyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi bu noktada kesemeyiz. ABD'nin bize yaptırım değil destek vermesi lazım.

"Çok farklı olacak"

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.

- Cari açığımızın bir numaralı nedeni doğalgaza, petrole bağımlılığımızdır.

- Sistemin önünü tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemin önünü açtım.

"A, B, C planlarımız var"

- Bizde bir laf vardır: Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz diye. Biz de dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.

"Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur"

- Hakan Atilla'yı suçlu ilan etmek, Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir. Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur, beraatini istiyoruz. Halkbank'a çok büyük haksızlık yapılıyor. Türkiye-ABD ilişkilerini yer ile yeksan etmeyecek bir karar çıkmasını umuyorum.

- Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etme, bölgenin gerilimini artıran bir adımdır.

-Gazze katliamının sorumlusu Trump ve Netanyahu.