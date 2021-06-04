Erdoğan: Esnafımızı, çiftçimizi, sanatçımızı da asla ihmal etmedik, etmiyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanayicilerin yanında esnaf, çiftçi ve sanatçıları asla ihmal etmediklerini söyledi. Erdoğan, "Sanat emekçilerimize de sahip çıkıyoruz. 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Tiyatro sektörümüzü de 25 milyon tutarında turne desteği sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası’nın açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Koca Yusuf bu fabrika yıllık 45 milyon maske, 240 bin tam ve yarım yüz gaz maskesi üretecek. Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat üretmeye devam ediyor. Önce yatırım, istihdam, üretim, ihracat diyorum. Şimdi MFA bunların dördünü de yapıyor. Yatırımsa yatırım, istihdamsa istihdam yapıyor. Daha da yayılmacı bir ihracat anlayışıyla geliştireceğiz.Türkiye’nin üretim kapasitesi yerli ve uluslarası yatırımlarla hamdolsun güçleniyor." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgını tüm dünyayla birlikte ülkemize de olumsuz etkiliyor. Özellikle turizm, yeme içme ve hizmetler sektöründe kısıtlamalardan kapsamlı insanlarımız zorluklar yaşadı. 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev bildik

Bugün benim diyen ülkeler 150 Avro gibi paralarla maske veriyor, biz ise bunu ücretsiz veriyoruz.Muhalefet bizim bunlardan bihaber değil ama işlerine gelmiyor.

Sağlık alanında birçok konuda hızlı ve etkili çözümler ürettik. Maske, koruyucu ekipman, eldiven ve solunum cihazı gibi ürünlerin yerli ve milli imkânlarla üretimine yönelik projeleri hızlandırdık. Salgının başladığı dönemde Türkiye’de 14 maske üreticisi varken, bugün bu sayı 424’e yükseldi. Nereden nereye? Maske ihracatımız 100 kat artış gösterdi. Dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı. Üretim ve sanayide uygulamadığımız çalışma modelinin karşılığını aldık. Esnafımızı, çiftçimizi, sanatçımızı da asla ihmal etmedik, etmiyoruz. Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz.

Sanat emekçilerimize de sahip çıkıyoruz. 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz.Tiyatro sektörümüzü de 25 milyon tutarında turne desteği sağlayacağız."